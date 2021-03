Milik przeprosił kibiców po kompromitacji w pucharze

Olympique Marsylia doznała w niedzielę kompromitującej porażki w meczu 1/8 finału. Drużyna Arkadiusza Milika przegrała 1:2 na wyjeździe z czwartoligowym Canet Roussillon. Reprezentant Polski przeprosił kibiców za to co się stało.

Czwartoligowiec wyeliminował Marsylię

Olympique Marsylia do pucharowego spotkania przystępowała w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Choć w ostatnim czasie nie prezentowała najwyższej formy, to nikt w Marsylii nie dopuszczał do siebie myśli o możliwym odpadnięciu. Tymczasem to czwartoligowiec w 21. minucie objął prowadzenie po trafieniu Bastiana Posteraro. Tuż przed przerwą na wysokości zadania stanął Milik, który po zagraniu Valere Germaina wyrównał po uderzeniu głową.

W drugiej połowie Marsylia nie była jednak w stanie znaleźć sposobu na defensywę drużyny z niższej klasy rozgrywkowej. Tymczasem gospodarze w 71. minucie zadali drugi i decydujący cios. Bramkę na wagę awansu dla Canet Roussillo zdobył Daouda El Hadji Ba.

“Nie jestem tutaj długo, ale jest mi, podobnie jak całemu zespołowi, bardzo przykro z powodu tego, co się wczoraj wydarzyło i wiem, że dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi możemy przez to przejść. Dalej OM!” – napisać Milik na swoim Twitterowym koncie.

Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais je suis, comme toute l'équipe, très désolé pour ce qui s'est passé hier, et je sais qu'avec beaucoup de travail et beaucoup d'effort, nous pouvons sortir de cette période. Allez Om! pic.twitter.com/cdQckMEedA — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) March 8, 2021

Dla Milika, który do Marsylii trafił zimą z włoskiego Napoli, był to dopiero piąty występ w barwach francuskiego zespołu. Napastnik reprezentacji Polski ma na swoim koncie trzy bramki.