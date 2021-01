Arkadiusz Milik ma za sobą debiut w szeregach Olympique Marsylia. Reprezentant Polski rozegrał tym samym swoje pierwsze spotkanie w klubie w trakcie trwającej kampanii. Po zakończeniu meczu z AS Monaco występ napastnika ocenił szkoleniowiec OM.

Arkadiusz Milik w trakcie konfrontacji z drużyną Niko Kovaca zaliczył 12 kontaktów z piłką, spędzając na boisku 31 minut. Indywidualnych pojedynków były zawodnik AFC Ajaxu i SSC Napoli miał z kolei sześć, z których wygrał tylko jeden. Przypomnijmy, że marsylczycy przegrali sobotnie starcie 1:3.

Coraz częściej słychać we francuskich mediach, że Olympique Marsylia znalazło się w kryzysie. Szkoleniowiec francuskiej ekipy nie zgadza się z tak postawioną sprawą. – Nie ma kryzysu. Bardzo cierpimy, ale grupa jest solidna i chce wyjść ze stanu, w którym się znalazła – przekonywał Andre Villas-Boas cytowany przez L’Equipe.

Portugalski trener pozwolił sobie także na kilka zdań na temat występu Milika. – Nie grał od 15 listopada. Nie został zgłoszony do rozgrywek przez Napoli. W każdym razie jestem pewny, że po tygodniu pracy, będzie mógł poprawić się pod względem fizycznym. Nie zmienia to jednak faktu, że będzie potrzebował czasu, aby móc grać na 100 procent swoich możliwości. Przemawia jednak za nim to, że piłka go szuka. Musi też otrzymać podania, aby mógł zdobywać bramki – ocenił szkoleniowiec Biało-niebieskich.

Olympique Marsylia plasuje się aktualnie na szóstej pozycji w ligowej tabeli, legitymując się dorobkiem 32 punktów na koncie. Za tydzień na swoim stadionie podopieczni Villasa-Boasa zmierzą się ze Stade Rennais. Niewykluczone, że zespół poprowadzi w tym starciu nowy szkoleniowiec, bo posada Portugalczyka wisi na włosku według doniesień francuskich mediów.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin