Milik będzie miał nowego trenera? “Myślę, że w czerwcu odejdę”

Olympique Marsylia przeżywa kryzys sportowy. Trener francuskiej ekipy, Andre Villas-Boas wyznał, że jego umowa raczej nie zostanie przedłużona.

Olympique Marsylia przegrał trzy ostatnie spotkania w Ligue 1 i zajmuje tam niską, szóstą lokatę. Andre Villas-Boas na piątkowej konferencji przyznał, że nie zdziwi się, jeśli opuści klub po zakończeniu sezonu, gdy wygaśnie jego kontrakt.

– Czy odejdę w czerwcu? Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę naszą pozycję ligową, to normalne. To sprzeczne z tym, co powiedziało kierownictwo, ale myślę, że wówczas zakończy się moja przygoda w Marsylii. Chyba nie zostanę. Tracimy aż piętnaście punktów do lidera tabeli. To znacznie odbiega od celów, jakie założyliśmy sobie przed startem sezonu. Przyszły rok będzie dla klubu rokiem porządków. Olympique będzie musiał wybudować dobre fundamenty na przyszłość – trzeźwo ocenił swoją sytuację portugalski szkoleniowiec.

Może to oznaczać, że Arkadiuszowi Milikowi trudniej będzie ustabilizować dyspozycję, zwłaszcza, jeżeli włodarze klubu z Marsylii zdecydują się zwolnić Andre Villasa-Boasa przed końcem sezonu. Poprzednią kampanię, która została przerwana po 28. kolejce w wyniku pandemii koronawirusa, Olympique Marsylia zakończyła na drugiej pozycji. Traciła do Paris-Saint Germain dwanaście punktów, a ponadto paryżanie rozegrali o jeden mecz mniej. O ile jednak ulegnięcie PSG przed rokiem trudno uznać za blamaż, tak utratę jedenastu punktów do trzeciego miejsca, gwarantującego grę w eliminacjach do Ligi Mistrzów, trzeba już tak nazwać.

Andre Villas-Boas jest trenerem francuskiej ekipy od lipca 2019 roku, ale wspomniane wicemistrzostwo to jego największy sukces w tej roli.