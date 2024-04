Mbappe obraził trenera? Tak sugerują dziennikarze

Kylian Mbappe był wyraźnie rozeźlony, gdy trener Luis Enrique postanowił ściągnąć go z boiska po 64 minutach gry w meczu z Olympique Marsylia. Dziennikarze piszą o tym, że Francuz miał pod nosem obrazić szkoleniowca.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paryżanie wygrali z Marsylią 2:0

Mbappe zszedł z boiska po godzinie gry

Francuz był tym faktem rozeźlony

Mbappe obraził swojego trenera?

O tym, że Kylian Mbappe nie ma dobrych relacji z trenerem Luisem Enrique wiadomo nie od dziś. Szkoleniowiec ten w ostatnim czasie regularnie ściąga napastnika wcześniej z boiska. W wywiadzie powiedział, że wynika to z faktu, że Mbappe opuści po sezonie Paryż, by przenieść się do Realu Madryt.

O zachowaniu Francuza dyskutowano w piłkarskim programie telewizyjnym El Chiringuito. Dziennikarze doszli do wniosku, że 25-latek mógł obrażać pod nosem szkoleniowca PSG. Na nagraniach widać bowiem, że Mbappe mówił kilka słów do samego siebie. Jego mina wyraźnie wskazywała na to, że był zburzony faktem, że musi opuścić plac gry.

😠 ¡Su cara lo dice TODO!



😱 La reacción de Mbappé al ser sustituido… de nuevo en la #Ligue1. pic.twitter.com/6WdKYSK3y8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 31, 2024

PSG wygrało ostatecznie 2:0 – i to pomimo gry w dziesiątkę.