Lyon zabawił się z Bordeaux, PSG wygrywa w hicie

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

W najciekawszym niedzielnym spotkaniu Paris Saint-Germain pokonał 2:1 Olimpique Marsylia. Bramki dla gospodarzy zdobywali w tym spotkaniu Neymar oraz Mbappe. Wysokie zwycięstwo odniósł Lyon wygrywając 6:1 z Bordeaux. Trzy punkty w ligowej tabeli może także dopisać Nicea. Aż cztery pojedynki zakończyły się remisami.

W pierwszym niedzielnym spotkaniu 32. kolejki Ligue 1 Nicea pokonała Lorient 2:1. Wszystkie bramki w tym spotkaniu padły w drugiej części gry. Wynik spotkania otworzył w 54. minucie Delort, a już parę chwil później wyrównanie dał przyjezdnym Lauriente. Decydująca bramka padła na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry. Na listę strzelców ponownie wpisał się Delort zapewniając triumf gospodarzom.

O godzinie 15 odbyły się aż cztery pojedynki. I wszystkie starcia zakończyły się remisami. Bezbramkowy wynik padł w starciu Montpellier z Reims. Spotkania Metz z Clermont, Nantes z Angers oraz Troyes z Strasbourgiem zakończyły się wynikami 1:1.

W jednym z ciekawszych spotkań dzisiejszego dnia Lyon wysoko rozbił znajdujący się w strefie spadkowej zespół Bordeaux. Gospodarze już do przerwy prowadzili 3:0 po golach Dembele, Toko Ekambiego oraz Paquety. Po przerwie na listę strzelców ponownie wpisał się Toko Ekambi, a kolejną bramkę dołożył Faivre. Honorowe trafienie dla goście zanotował pięć minut przed końcem Mara. Wynik spotkania ustalił w doliczonym czasie gry Dembele, który zdobył swojego drugiego gola w tym spotkaniu.

Na koniec niedzieli z Ligue 1 kibice mogli obejrzeć wielki hit z udziałem PSG oraz Marsylii. Hit przyniósł sporo emocji. Już w 12 minucie wynik spotkania otworzył Neymar, ale to nie podłamało gości, którzy zdołali doprowadzić do wyrównania. W 31 minucie na listę strzelców wpisał się Caleta-Car. Jednak to nie był koniec emocji w pierwszej części gry. Najpierw w 41. minucie do siatki rywala trafił Messi, ale po interwencji VAR-u gol został anulowany ze względu na pozycję spaloną. W doliczonym czasie gry paryżanie dopięli swego. Rzut karny wykorzystał Mbappe i gospodarze schodzili na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. W drugiej połowie emocji było już znacznie mniej. Na boisku działo się niewiele. Kilka minut przed końcem wynik spotkania wyrównał Saliba, jednak także jak w przypadku bramki Messiego, arbiter odgwizdał spalonego. Wynik już się nie zmienił. PSG może dopisać kolejne trzy punkty i praktycznie cieszyć się już z mistrzostwa.

Wyniki 32. kolejki Ligue 1

Nice – Lorient 2:1 (0:0)

Delort 54′, 88′ – Lauriente 61′

Metz – Clermont 1:1 (1:1)

de Preville 24′ – Dossou 37′

Montpellier – Reims 0:0 (0:0)

Nantes – Angers 1:1 (0:1)

Coulibaly 53′ – Boufal 18′

Troyes – Strasbourg 1:1 (0:0)

Tardieu 85′ – Diallo 56′

Lyon – Bordeaux 6:1 (3:0)

Dembele 20′, 91′, Toko Ekambi 27′, 68′, Paqueta 34′, Faivre 46′ – Mara 85′

Paris Saint-Germain – Olimpique Marsylia 2:1(2:1)

Neymar 12′, Mbappe 45′ – Caleta-Car 31′