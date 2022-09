PressFocus Na zdjęciu: Marcin Bułka

Wyniki 8. kolejki Ligue 1. W hicie Lyon przegrał u siebie z PSG 0:1. Wcześniej doszło do niecodziennego wydarzenia w czasie spotkania Nice – Angers (0:1), w którym Jean-Clair Todibo otrzymał czerwony kartonik… już w dziewiątej sekundzie. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Bezradne Reims, kuriozalne wydarzenie w Nicei, PSG znowu z kompletem oczek

Monaco grało w delegacji z Reims. Gospodarze od 22. minuty musieli sobie radzić w dziesięciu. Po zmianie stron przyjezdni to wykorzystali, strzelili trzy gole i pewnie triumfowali. Brest podejmowało Ajaccio. Goście zdobyli jedno trafienie (Romain Hamouma) i to wystarczyło do zainkasowania trzech oczek.

Spotkanie Clermont – Troyes potoczyło się po myśli gości, którzy wygrali 3:1. W ekipie gospodarzy od początku zagrał Mateusz Wieteska. W szeregach Troyes rezerwowym golkiperem był Mateusz Lis. Marsylia rywalizowała na Stade Velodrome z Rennes. To był słodko-gorzki występ dla jednego zawodnika. Najpierw Matteo Guendouzi niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki. W drugiej połowie zawodnik OM zrehabilitował się i tym razem trafił już do właściwej siatki. Więcej goli nie padło i oba kluby podzieliły się oczkami.

Nice mierzyło się z Angers. Finalnie goście triumfowali 1:0. Na pewno zadanie ułatwił im Jean-Clair Todibo, który już w dziewiątej minucie otrzymał czerwony kartonik. W szeregach klubu z Nicei podstawowym bramkarzem był Marcin Bułka.

Nantes stanęło w szranki z Lens. Ostatecznie kibice nie zobaczyli ani jednej bramki. W podstawowym składzie gości rozpoczął Frankowski, który został zmieniony w 81. minucie. Na pół godziny wszedł Adam Buksa, a Łukasz Poręba był dzisiaj jedynie rezerwowym.

W szlagierze Lyon – PSG nie musieliśmy zbyt długo czekać na premierowe trafienie. W piątej minucie golkipera Les Gones strzałem z pierwszej piłki pokonał Lionel Messi. Gol Argentyńczyka okazał się dzisiaj jedynym i finalnie paryżanie zanotowali kolejny triumf. W tym momencie Lyon jest na szóstej lokacie, a PSG na pierwszej.

Zobacz także: Tabela Ligue 1

Wyniki 8. kolejki

Reims – Monaco 0:3 (0:0)

Aleksandr Gołowin (47′), Takumi Minamino (87′), Wissam Ben Yedder (90′)

Brest – Ajaccio 0:1 (0:0)

Romain Hamouma (65′)

Clermont – Troyes 1:3 (1:1)

Johan Gastien (3′) – Mama Balde (23′, 54′), Renaud Ripart (83′)

Marsylia – Rennes 1:1 (0:1)

Matteo Guendouzi (52′) – Matteo Guendouzi (25′ – gol samobójczy)

Nice – Angers 0:1 (0:1)

Nabill bin Talib (44′)

Nantes – Lens 0:0

Lyon – PSG 0:1 (0:1)

Lionel Messi (5′)