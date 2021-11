Katarskie władze PSG za kandydaturą Zidane’a

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane to jeden z tych trenerów, który w ostatnim czasie łączony jest z największymi klubami w Europie. Najnowsze doniesienia RMC Sport sugerują, że temat zatrudnienia byłego trenera Realu Madryt przez Paris Saint-Germain był ostatnio omawiany w Doha.

Wciąż niepewny jest los Mauricio Pochettino w PSG

Klub z Ligue 1 podobno rozważa zmiane trenera

Faworytem katarskich władz ekipy z Paryża jest Zinedine Zidane

Zidane faworytem właścicieli PSG

Zinedine Zidane jest postrzegany przez media we Francji za faworyta do zastąpienia Mauricio Pochettino. światło dzienne ujrzały natomiast informacje, że Zizou prowadził rozmowy z dyrektorem sportowy klubu z Paryża – Leonardo. Aczkolwiek Zidane nie jest w tej chwili zainteresowany pracą w PSG.

– Potwierdzam informacje, że nie doszło do spotkania Leonardo z Zidanem. Aczkolwiek bardzo dobrze wiemy, że w przypadku tematu trenera PSG, to takie sprawy nie są załatwiane w Paryżu, a w Doha w Katarze. Tam chcą Zidane’a jako trenera Paris Saint-Germain – wyjaśnił Freda Hamela hiszpański ekspert w sprawie piłki nożnej w RMC Sport.

– Messi, Mbappe i Neymar prowadzeni przez Zidane’a. Czy wyobrażasz sobie, co by się działo z tą trójką na boisku pod wodzą tego trenera? Jeśli uda się przekonać Zidane’a, to wówczas wiele rzeczy może się zmienić. Zaczynając od funkcjonowania klubu, a kończąc na autorytecie trenera względem piłkarzy – dodał dziennikarz.

PSG jest obecnie liderem Ligue 1, legitymując się dorobkiem 40 punktów na koncie. Ekipa z Paryża o 12 oczek wyprzedza drugie Stade Rennais.

