IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Mbappe i Enrique

Rośnie konflikt w PSG

Mbappe nie rozmawia z trenerem

Francuz opuści po sezonie PSG na rzecz Realu Madryt

Mbappe i trener nie rozmawiają

Paris Saint-Germain w piątek wieczorem na wyjeździe mierzyło się z AS Monaco w spotkaniu 24. kolejki Ligue 1 (0:0). Kylian Mbappe zagrał w tym meczu, ale zmieniono go już po pierwszych 45 minutach. Sam trener Luis Enrique przyznał na konferencji prasowej, że decyzja o posadzeniu gwiazdora na ławce rzeczywiście miała związek z transferem do Realu Madryt. – Skoro Kylian odchodzi, to musimy zacząć przyzwyczajać się do gry bez niego – powiedział.

Jak donosi Le Parisien, Mbappe jest wściekły za takie traktowanie, bo to już drugi mecz, gdy przedwcześnie ściągnięto go z murawy. Obaj dżentelmeni mają ze sobą w ogóle nie rozmawiać, a jeśli zamieniają ze sobą jakieś słowa, to dotyczą one tylko poleceń związanych z zadaniami na boisku.

Tak fatalna atmosfera w szatnie z pewnością nie pomoże PSG w dobrym finiszu tego sezonu. Co prawda paryżanie są na dobrej drodze, by zdobyć mistrzostwo Francji, ale w Lidze Mistrzów są dopiero na etapie 1/8 finału. Ekipa Enrique nie powinna mieć mimo wszystko problemów z awansem do ćwierćfinału, bo wygrała pierwszy mecz z Realem Sociedad 2:0. Dziennikarze przypuszczają, że w rewanżu Mbappe może w ogóle nie pojawić się w składzie!

Przypomnijmy, że dziennikarze ujawnili, że Francuz przenosi się po sezonie do Realu Madryt. Prognozuje się, że będzie tam zarabiać w granicach 15-20 milionów euro za sezon.