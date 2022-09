fot. PressFocus Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold nie dostał szansy gry w żadnym z wrześniowych spotkań reprezentacji Anglii. Gabriel Agbonlahor uważa, że jest to okaz braku szacunku i radzi obrońcy Liverpoolu, aby zrezygnował z występów w kadrze do czasu zmiany selekcjonera.

Trent Alexander-Arnold przegrywa rywalizację na prawej obronie reprezentacji Anglii

Gareth Southgate wyżej ceni umiejętności Reece’a Jamesa, Kyle’a Walkera, a nawet Kierana Trippiera

Gabriel Agbonlahor uważa, że gracz Liverpoolu powinien zrezygnować z występów dla kadry narodowej

“Myślę, że jest to obraza”

Trent Alexander-Arnold uchodzi za jednego z najlepszych prawych obrońców świata, choć wielu ekspertów wymaga od niego lepszej gry w defensywie. Jego aktualna dyspozycja pozostawia wiele do życzenia, dlatego przegrywa rywalizację na swojej pozycji w reprezentacji Anglii. Trzeba przyznać, że kandydatów do miejsca w podstawowym składzie jest wielu, bowiem w kolejce do gry ustawiają się między innymi Reece James z Chelsea oraz Kyle Walker z Manchesteru City.

Zawodnik Liverpoolu udał się na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Anglii, ale nie zagrał w żadnym z dwóch spotkań. W meczu z Niemcami zabrakło go nawet na ławce rezerwowych, a znalazł się na niej choćby Kieran Trippier. Gabriel Agbonlahor uważa to za obrazę ze strony Garetha Southgate’a i sugeruje 23-latkowi zrezygnowanie z gry w kadrze do czasu zmiany selekcjonera.

– Gdybym był na miejscu Trenta, zrezygnowałbym z reprezentacji Anglii w przypadku braku wyjazdu na mistrzostwa świata w Katarze. Zrezygnowałbym z gry do czasu zmiany selekcjonera, który dałby mi szansę. Na sto procent.

– Jaki jest sens wyjazdu na zgrupowania reprezentacji i braku gry? Możesz zostać w klubie, odpocząć i odpowiednio się przygotować na kolejne mecze. A dla Garetha Southgate’a Trippier jest lepszy od Trenta. Myślę, że jest to obraza. Lubię Trippiera, ale Trent jest od niego zdecydowanie lepszym piłkarzem. Zgodzę się, że Kyle Walker i Reece James są od niego w lepszej dyspozycji, ale nie Trippier. Gareth sobie żartuje – uważa Agbonlahor.

Alexander-Arnold dla reprezentacji Anglii rozegrał dotąd 17 spotkań. Jego wyjazd na mistrzostwa świata w Katarze stoi pod znakiem zapytania.

