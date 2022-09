fot. PressFocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Reprezentacja Polski zmierzy się w niedzielę w wyjazdowym starciu z Walią, a jego stawką będzie utrzymanie się w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Gareth Bale przyznał, że nie może się już doczekać rywalizacji z Robertem Lewandowskim.

W niedzielę Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Walią

W swojej grupie Polska ma cztery punkty, natomiast Walijczycy z jednym punktem zajmują ostatnie miejsce w tabeli

Gareth Bale cieszy się na możliwość rywalizacji z Robertem Lewandowskim

Gareth Bale czeka na Lewandowskiego

Spotkanie z Holandią sprzed kilku dni nie potoczyło się dla reprezentacji Polski najlepiej. Porażka 0-2 uwidoczniła wiele problemów, które selekcjoner Czesław Michniewicz musi rozwiązać przed mundialem w Katarze. W niedzielę Biało-Czerwonych czeka trudna przeprawa w Cardiff, gdzie zagrają przeciwko Walijczykom. Stawką rywalizacji jest utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów.

Nie ulega wątpliwościom, że największą gwiazdą polskiej kadry jest Robert Lewandowski. Gareth Bale nie może się już doczekać rywalizowania z napastnikiem FC Barcelony. Przyznaje natomiast, że jego zespół nie przygotował na niego specjalnego planu, lecz potraktuje go jak pozostałych zawodników Biało-Czerwonych.

– Przez wiele lat Lewandowski pokazuje, że jest zdolny do zdobywania bramek w każdej chwili. Ale potraktujemy go, jak innych zawodników.

– To zawodnik światowej klasy i pokazał, że jest sprawdzonym strzelcem. Uważam, że on naprawdę nie musi nikomu niczego udowadniać. To świetny zawodnik i nie mogę się doczekać, aby zagrać przeciwko niemu – zdradza Bale.

Polacy z czterema punktami zajmują trzecie miejsce w tabeli, zaś Walia zgromadziła zaledwie punkt i jest ostatnia w grupie. Aby zapewnić sobie utrzymanie w elicie, drużyna Michniewicza musi wywalczyć minimum remis.

Zobacz również: Gdyby atmosfera mogła grać… Nerwowość w kadrze przed meczem z Walią