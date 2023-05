Francuski stoper Robin Le Normand właśnie dostał hiszpańskie obywatelstwo i tym samym może zostać powołany przez Luisa de la Fuente do kadry narodowej na etap final four Ligi Narodów - poinformowano w hiszpańskim programie radiowym El Larguero.

IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Robin Le Normand

Robin Le Normand od 2016 roku przywdziewa koszulkę Realu Sociedad

Francuski obrońca bardzo dobrze czuje się na Półwyspie Iberyjskim

26-letni stoper otrzymał już nawet hiszpańskie obywatelstwo

Robin Le Normand do dyspozycji Luisa de la Fuente

Jak poinformowano w hiszpańskim programie radiowym “El Larguero”, Robin Le Normand po siedmiu latach spędzonych na Półwyspie Iberyjskim doczekał się hiszpańskiego obywatelstwa.

To oznacza, że francuski stoper jest do dyspozycji Luisa de la Fuente i może zostać powołany już na zbliżające się mecze reprezentacji Hiszpanii w ramach etapu final four Ligi Narodów.

26-letni środkowy obrońca z powodu ogromnej konkurencji nie ma szans na reprezentowanie swojego kraju. W kadrze La Furia Roja na pozycji centralnego defensora nie panuje za to wielka rywalizacja.

Robin Le Normand od 2016 roku z powodzeniem przywdziewa koszulkę Realu Sociedad.