W środę Polacy rozegrają pierwszy mecz w nowej edycji Ligi Narodów. Naprzeciwko zespołowi Czesława Michniewicza stanie Walia, która skupia się na nadchodzącym finale baraży o mistrzostwa świata.

Już w środę Czesław Michniewicz zadebiutuje w Lidze Narodów w roli selekcjonera

Reprezentacja Polski zmierzy się z Walią, która za kilka dni zmierzy się w finale baraży o mistrzostwa świata

Prezentujemy przewidywane składy na nadchodzące spotkanie

Walia bez największych gwiazd, Grabara z szansą na debiut – przewidywane składy

Nadchodząca edycja Ligi Narodów ma być dla reprezentacji Polski poligonem doświadczalnym. Selekcjoner już zapowiedział, że postara się podczas nadchodzących meczów przetestować zawodników, którzy mają okazję, by pojechać na nadchodzące Mistrzostwa Świata w Katarze. Czesław Michniewicz nie planuje jednak desygnowania do gry z Walijczykami drugiego garnituru. W bramce najprawdopodobniej wystąpi Kamil Grabara. Oznacza to, że 23-latek, mający za sobą świetny sezon w Kopenhadze, nareszcie zadebiutuje w seniorskiej kadrze. W linii defensywnej zobaczymy za to starych znajomych: Bartosza Bereszyńskiego, Kamila Glika, Jana Bednarka i Tymoteusza Puchacza.

O spokój pod własną bramką zadba aż trzech pomocników. Mowa tu o Grzegorzu Krychowiaku, Jacku Góralskim oraz Mateuszu Klichu. Łącznikiem między nimi, a linią ataku ma być Piotr Zieliński. W ofensywie Roberta Lewandowskiego wspierać będzie, notujący bardzo dobry okres w MLS Adam Buksa.

Reprezentacja Walii ma nieco inne podejście do środowego starcia. Wyspiarze już w niedzielę zmierzą się ze zwycięzcą meczu Szkocja – Ukraina. Jego stawką będzie awans na mundial. Selekcjoner Walijczyków już zapowiedział, że przeciwko Polakom nie zagrają dwie największe gwiazdy – Gareth Bale i Aaron Ramsey.

Robert Page będzie jednak chciał przetestować innych ważnych zawodników przed niedzielnym finałem. W bramce stanie Wayne Hennessey. Przed nim wystąpią zaś Chris Gunter, Chris Mepham, Ethan Ampadu i Ryan Norrington-Davies. W linii pomocy zagrają Jonathan Williams, Rubin Colwill, Joe Allen i Daniel James. Duet w ataku stworzą Mark Harris z Kiefferem Moore’em.

Początek starcia już o godzinie 18:00.

