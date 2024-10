Ronaldo dobił Polaków. Siuuu na Stadionie Narodowym! [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Kibice cieszyli się razem z Ronaldo, popularne Siuuu na Narodowym

Reprezentacja Polski, choć zaliczyła mocne wejście w mecz, to już po nieco ponad pół godzinach spotkania przegrywała (0:2). Najpierw na listę strzelców w 26. minucie wpisał się Bernardo Silva, a następnie kibiców na Stadionie Narodowym do ekstazy doprowadził Cristiano Ronaldo. Portugalczyk podwyższył wynik w 37. minucie, dobijając futbolówkę do pustej bramki. Na przerwę biało-czerwoni schodzili z wynikiem (0:2).

Początek meczu mógł dać polskim kibicom nadzieje, że podopieczni Michała Probierza mogą powalczyć z Portugalią jak równy z równym. Natomiast goście z Półwyspu Apenińskiego szybko wybili z głowy naszej kadrze myśli o zwycięstwie. Już w 11. minucie Ronaldo oddał strzał, który zatrzymał się na poprzeczce, a chwilę później Skorupski pięknie interweniował przy strzale Bruno Fernandesa.

Ataki Portugalczyków z minuty na minutę nasilały się coraz bardziej, aż w 26. minucie Bernardo Silva po raz pierwszy umieścił piłkę w siatce. Gracz manchesteru City wykorzystał podanie od Bruno i posłał celny strzał na bramkę golkipera Bologni.

Jedenaście minut później stało się to, co stać się podczas tego meczu musiało. Właściwie coś, na co po cichu liczył każdy kibic na Stadionie Narodowym. Piłkę w bramce umieścił Cristiano Ronaldo, który tradycyjnie po zdobyciu bramki wykonał popularną cieszynkę. Wraz z całym stadionem wykrzyczał głośne i legendarne “Siuuu!”.