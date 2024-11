Reprezentacja Portugalii osłabiona na mecz z Polską w Lidze Narodów

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Roberto Martinez

Uraz Joao Palhinhy przed meczem z Polską

Reprezentacja Polski w najbliższy piątek (15 listopada) zmierzy się z Portugalią w Porto w 5. kolejce Ligi Narodów. Selekcjoner Michał Probierz w spotkaniu nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego kapitana Roberta Lewandowskiego. Urazy z meczu również wykluczył Kacpra Kozłowskiego, Michaela Ameyawa oraz Przemysława Frankowskiego. Problemy zdrowotne dotknęły także rywali.

WIDEO: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

W meczu z Polską na pewno nie zagra Joao Palhinha, który na co dzień reprezentuje barwy Bayernu Monachium. Defensywny pomocnik doznał kontuzji mięśnia przywodziciela i wrócił do stolicy Bawarii, by rozpocząć okres rehabilitacji.

Wcześniej selekcjoner Roberto Martinez stracił Diogo Jotę i Rubena Diasa. 29-letni Palhinha w lipcu tego roku zasilił zespół Bayernu, a przeniósł się z Fulham. Niemiecki klub za Portugalczyka zapłacił 51 milionów euro. W kadrze zadebiutował w 2021 roku i dotychczas rozegrał 33 mecze, zdobywając dwie bramki.

Portugalczycy są liderem w naszej grupie Ligi Narodów. Na koncie mają 10 punktów i o trzy “oczka” wyprzedzają Chorwatów. Piątkowy mecz Portugalia – Polska rozpocznie się o godzinie 20:45 na Estadio do Dragao.