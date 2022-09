Pressfocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos latem 2021 przeniósł się z Realu Madryt do PSG. Ze względu na permanentne problemy z łydką, w Parku Książąt rozegrał jednak tylko 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2021/2022. W bieżącej kampanii, już po pokonaniu kłopotów zdrowotnych, hiszpański obrońca gra regularnie. Już teraz ma na koncie 13 spotkań (12 w Ligue 1 i jedno w Lidze Mistrzów), w których zdobył dwie bramki.

Nie znalazł jednak uznania w oczach Luisa Enrique przed meczami reprezentacji Hiszpanii w Lidze Narodów ze Szwajcarią i Portugalią. Selekcjonera La Roja na wrześniowe starcia ze środkowych obrońców wezwał bowiem Erica Garcię, Diego Llorente i Pau Torresa.

– To świetna wiadomość, że Sergio Ramos wrócił do gry po 1,5 roku przerwy – stwierdził Luis Enrique, pytany o brak nominacji dla gracza Les Parisiens. – Teraz w końcu gra regularnie. Myślę, że powołałem jednak najlepszych graczy na jego pozycję. Dla żadnego hiszpańskiego piłkarza, drzwi do kadry nie są jednak zamknięte.

36-letni obrońca ostatni raz wystąpił w reprezentacji Hiszpanii 31 marca 2021 w meczu eliminacji MŚ 2022 z Kosowem.

