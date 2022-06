fot. PressFocus Na zdjęciu: Zlatko Dalić

Chorwacja w jednym z dwóch piątkowych meczów Ligi Narodów UEFA w grupie pierwszej w Dywizji A pokonała Danię (1:0). Podopieczni Zlatko Dalicia wygrali dzięki trafieniu Mario Pasalicia.

Reprezentacja Chorwacji w trzecim meczu trwającej edycji Ligi Narodów UEFA odniosła pierwsze zwycięstwo

Wicemistrzowie świata są obecnie na trzeciej pozycji w swojej grupie

Na pierwszym miejscu z sześcioma oczkami wciąż są Duńczycy, którzy ponieśli pierwszą porażkę od 29 marca

Chorwacja znów na zwycięskim szlaku

Dania – Chorwacja to było spotkanie trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów UEFA. Gospodarze na Parken Stadion w Kopenhadze walczyli o trzecie zwycięstwo w tej edycji rozgrywek. Ekipa Zlatko Dalicia miała natomiast nadzieję na premierowe zwycięstwo w tej edycji rozgrywek.

Pierwsze trzy kwadranse rywalizacji upłynęły pod znakiem natarcia gospodarzy. Duńczycy wypracowali sobie w pierwszej połowie aż osiem strzeleckich sytuacji. Niemniej oddali tylko jeden celny strzał. Już w 11. minucie minucie Joakim Maehle był blisko zdobycia bramki, ale piłka po strzale 25-latka ostatecznie trafiła tylko w boczną siatkę.

Kolejną okazję do zdobycia bramki dla gospodarzy miał z kolei Andreas Cornelius w 40. minucie. Uderzenie napastnika Trabzonsporu obronił jednak bramkarz rywali. W samej końcówce Duńczykom udało się skierować piłkę do siatki, ale sędzia dopatrzył się faulu piłkarza gospodarzy i gol nie został uznany. Do przerwy było 0:0.

Widzowie na trybunach stadionu w Kopenhadze na gola czekali do 69 minuty. Niestety dla duńskich fanów bramkę zdobył Mario Pasalić, wyróżniając się przytomnością umysłu w polu karnym rywali. 27-latek strzelił gola z bliska. Jak się później okazało było to jedyne trafienie w spotkaniu i trzy punkty zainkasowali Chorwaci.