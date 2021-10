Gianluigi Donnarumma w środowy wieczór rozegrał swój pierwszy mecz w Mediolanie od momentu, gdy rozstał się z AC Milanem. Bramkarz został wyszydzony przez kibiców zgromadzonych na trybunach, co jest następstwem tego, że rozstał się z Czerwono-czarnymi, mimo że dostał niewiele atrakcyjniejszą propozycję od działaczy Paris Saint-Germain.

Gianluigi Donnarumma na zasadzie wolnego transferu zdecydował się na dołączenie do ekipy z Ligue 1. Działacze Rossonerich starali się robić, co w ich mocy, aby przekonać zawodnika do pozostania w klubie. Ostatecznie nic nie wskórali.

Donnarumma swoją postawą rozwścieczył fanów Milanu, którzy dawali upust swoim emocjom nie tylko w mediach społecznościowych. Dzień przed spotkaniem fanatycy Rossonerich wywiesili transparent. Dał do zrozumienia, że golkiper nie jest mile widziany w Mediolanie.

Di ospiti e padroni di casa #ItaliaSpagna pic.twitter.com/X8A9mpcPfz — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 6, 2021

W momencie, gdy Donnarumma pojawił się na rozgrzewce przed potyczką z Hiszpanią, której stawką był awans do finału Ligi Narodów UEFA, został wyszydzony i wygwizdany przez kibiców. Tymczasem przed stadionem można było zauważyć baner z wizerunkiem piłkarza, który został przekreślony.

Donnarumma zaliczył w boju z ekipą Luisa Enrique swój 37. mecz w drużynie narodowej. Zadebiutował w drużynie narodowej we wrześniu 2016 roku.

W trakcie potyczki Włochy – Hiszpania trybuny na obiekcie w Mediolanie były wypełnione tylko w 50 procentach pojemności stadionu. To efekt obowiązujących wciąż obostrzeń covidowych.

