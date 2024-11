De la Fuente rozpływa się nad zawodnikiem Barcelony. Co za słowa!

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente: Marc Casado nas wszystkich najbardziej zaskoczył

Reprezentacja Hiszpanii swoje ostatnie spotkanie Ligi Narodów podczas listopadowego zgrupowania rozegra już w poniedziałkowy wieczór. Tego dnia mistrzowie Europy przed własną publicznością podejmą Szwajcarów. Obie drużyny mogą spokojnie podejść do tego meczu, bowiem mają już zapewnione odpowiednie miejsca. „La Furia Roja” zajmie pierwszą lokatę, natomiast „Helweci” pożegnają się z Dywizją A.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Tymczasem w niedzielnej konferencji prasowej przed meczem wziął udział Luis de la Fuente. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii został zapytany przez dziennikarzy m.in. o objawienie trwającego sezonu – Marca Casado. 63-latek w samych superlatywach wypowiedział się o zawodniku FC Barcelony.

– To zawodnik, który nas wszystkich najbardziej zaskoczył. Wcześniej nie miałem okazji, żeby poznać go osobiście, znałem tylko jego historię jako piłkarza. To młody chłopak, ale bardzo rozsądny, dojrzały, odpowiedzialny. To wszystko to są te detale, o których zawsze mówię: że trzeba dobrze grać w piłkę, a do tego jeszcze tysiąc innych detali. I to jest zawodnik, który je ma. Dlatego pokazuje to, co pokazuje i stawia czoła wymaganiom takiego klubu, jakim jest Barca. To nas nie zaskoczyło, ale zaskoczyło nas to, jak wprowadził się do zespołu w tak krótkim czasie, bo miał okazję, żeby to zrobić. Dlatego też popieram to, żeby tacy zawodnicy dostawali swoje szanse, bo są bardzo dobrzy – powiedział Luis de la Fuente, cytowany przez serwis „fcbarca.com”.

Marc Casado w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań w koszulce FC Barcelony. Hiszpański pomocnik nie zdołał jeszcze wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić pięcioma asystami. W tym jedną w rywalizacji przeciwko Realowi Madryt.