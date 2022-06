Na zdjęciu: Futbolog

Molenbeek to okryta złą sławą dzielnica Brukseli, która po zamachach terrorystycznych w Paryżu w 2015 roku została nazwana kolebką islamskiego fundamentalizmu w Europie. Przy okazji meczu Belgia – Polska odwiedziliśmy ją, by zobaczyć, jak wygląda muzułmańska enklawa w centrum stolicy Europy. Wniosek jest bardzo prosty: nie jest strasznie. W przeciwieństwie do tego, czego doznaliśmy na stadionie. Zapraszamy na Futbologa prosto z Brukseli.