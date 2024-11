Anglia ogłosiła kadrę na listopadowe zgrupowanie. Są debiutanci

Reprezentacja Anglii podczas listopadowego zgrupowania zmierzy się z Grecją oraz Irlandią w Lidze Narodów dywizji B. Tymczasem w czwartek została opublikowana lista powołanych piłkarzy do kadry.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Anglii

Kadra reprezentacji Anglii na listopadowym zgrupowaniu

W listopadzie reprezentacja Anglii rozegra swoje ostatnie spotkania w fazie grupowej Ligi Narodów dywizji B. Wicemistrzowie Europy podejmą wówczas Grecję oraz Irlandię. „Synowie Albionu” z mistrzami starego kontynentu zagrają 14 listopada. Ten mecz będzie niezwykle ważny bowiem między tymi zespołami toczy się walka o awans do turnieju finałowym, w którym zwycięzca zagra w dywizji A.

Tymczasem reprezentacja Anglii w czwartek ogłosiła nazwiska powołanych zawodników na listopadowe zgrupowanie. Lee Carsley, którego wkrótce zastąpi Thomas Tuchel, powołał najsilniejszy skład. Jednak w kadrze pojawili się piłkarze, dla których będzie to debiut w narodowych barwach. A są to Lewis Hall z Newcastle United oraz Taylor Harwood-Bellis, który na co dzień reprezentuje barwy Southampton.

Bramkarze: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)

Obrońcy: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Levi Colwill (Chelsea), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Rico Lewis (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Taylor Harwood-Bellis (Southampton), Kyle Walker (Manchester City)

Pomocnicy: Jude Bellingham (Real Madryt), Phil Foden (Manchester City), Conor Gallagher (Atletico Madryt), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Angel Gomes (Lille), Curtis Jones (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal)

Napastnicy: Anthony Gordon (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Monachium), Noni Madueke (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur), Ollie Watkins (Aston Villa)