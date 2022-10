PressFocus Na zdjęciu: Kalidou Koulibaly

Wydaje się, że Kalidou Koulibaly nie będzie do dyspozycji Grahama Pottera podczas wtorkowego spotkania Ligi Mistrzów, w którym Chelsea zmierzy się z Salzburgiem.

Koulibaly zmaga się z urazem kolana

Senegalczyk nie grał w ligowym meczu z Man United

Stoper nie brał udziału w dzisiejszej sesji treningowej

Chelsea bez ważnego piłkarza w Lidze Mistrzów?

Kalidou Koulibaly nie trenował dzisiaj z całym zespołem i najprawdopodobniej zabraknie go w jutrzejszym wyjazdowym meczu Chelsea z Red Bullem Salzburg. 31-letni środkowy obrońca zmaga się z kontuzją kolana i nie zagrał w ostatnim ligowym pojedynku przeciwko Manchesterowi United, który zakończył się remisem 1:1.

Wygląda na to, że jego absencja się wydłuży i w Champions League Graham Potter będzie musiał postawić na jedenastkę bez doświadczonego defensora. Jeżeli “The Blues” pokonają austriacką ekipę, to zapewnią sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, ponieważ przewodzą w tabeli grupy E.

Kapitan reprezentacji Senegalu występuje w koszulce Chelsea od lipca 2022 roku, kiedy to trafił na Stamford Bridge za 38 milionów euro z Napoli, gdzie spędził sześć sezonów i w tym czasie stał się jedną z legend “Azzurrich”. Wcześniej stoper grał jeszcze dla Genku oraz Metz.

Kalidou Koulibaly w 11 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 1 bramkę. Warto dodać, że w drużynie Grahama Pottera kontuzjowani są także inni obrońcy – Wesley Fofana czy Reece James.

