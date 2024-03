We wtorek FC Barcelona podejmie SSC Napoli w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na konferencji prasowej Marc-Andre ter Stegen z pełnym przekonaniem stwierdził, że to najważniejsze spotkanie Blaugrany w tym sezonie.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

FC Barcelona we wtorek zmierzy się z SSC Napoli w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów

W Neapolu padł remis 1:1

Marc-Andre ter Stegen przekonuje, że przed nim najważniejsze spotkanie w tym sezonie

“Xavi to wielki trener. Jesteśmy tu dzięki niemu”

We wtorek FC Barcelonę i SSC Napoli czeka wielki egzamin. W Neapolu padł remis 1:1, więc to na Stadionie Olimpijskim zadecyduje się, kto awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Przed rewanżowym starciem w konferencji prasowej wziął udział Marc-Andre ter Stegen.

– To prawda, że od 2015 roku nie dotarliśmy do finału, choć kilka razy było do tego blisko. Zawsze staram się próbować do skutku, w końcu się uda. Jutro [konferencja odbywała się w poniedziałek – przyp. PP] będzie dobra okazja, by postawić kolejny krok. To najważniejszy mecz od dawna i chcę się na nim skupić – powiedział jeden z kapitanów Dumy Katalonii.

Nie zabrakło też pytania na temat decyzji Xaviego Hernandeza o opuszczeniu drużyny po sezonie.

– My, piłkarze, też jesteśmy odpowiedzialni za jego decyzję. Trzeba dawać z siebie wszystko, także dla Xaviego. To wielki szkoleniowiec, dzięki niemu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jego praca pozwala nam rywalizować po dwa razy w tygodniu – chwalił przełożonego reprezentant Niemiec. – Flick? To nie jest odpowiedni moment, by o nim mówić. Szanujemy go, to wielka postać, ale nie powiem nic więcej. Jutro gramy najważniejsze spotkanie w tym sezonie – zakończył golkiper.

Ter Stegen rozegrał w tej kampanii już 23 mecze na wszystkich frontach. W 11 z nich udało mu się zachować czyste konta.

