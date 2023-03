fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Do przerwy Manchester City prowadzi z Lipskiem 3-0

W odstępie kilkudziesięciu sekund Erling Haaland dwukrotnie trafił do siatki

Anglicy wyszli na prowadzenie po kontrowersyjnym rzucie karnym

Man City odbiera nadzieje rywalom

Manchester City od samego początku meczu zdominował na własnym terenie piłkarzy Lipska, którzy wydawali się nie być pewni swoich zagrań. Mistrzowie Anglii tworzyli sobie kolejne sytuacje i konsekwentnie dążyli do objęcia prowadzenia.

W 22. minucie doszło do sporej kontrowersji sędziowskiej. Po analizie VAR arbiter zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego dla gospodarzy. Piłka otarła rękę Benjamina Henrichsa, choć miał on niewiele czasu na jakąkolwiek reakcję. Zagranie nie było oczywiste, lecz dla sędziego był to wystarczający pretekst do wskazania na wapno. Do jedenastki podszedł Erling Haaland, nie dając bramkarzowi większych szans.

Manchester City uderzył po raz drugi zaledwie kilkadziesiąt sekund później. Naciskany Janis Blaswich niecelnie wybił piłkę, która po chwili trafiła do Kevina De Bruyne. Belg zdecydował się na piekielnie mocny strzał zza pola karnego, który zatrzymał się na poprzeczce. Piłka odbiła się w głąb pola karnego, gdzie przytomnie zachował się Haaland i głową trafił do siatki.