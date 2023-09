PressFocus Na zdjęciu: Paul Scholes

Manchester United przegrał na wyjeździe 3:4 z Bayernem Monachium

Spotkanie odbyło się w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów

Po meczu głos zabrał Paul Scholes, legendarny piłkarz Czerwonych Diabłów

Paul Scholes ostro skomentował sytuację Manchesteru United

Manchester United zanotował rozczarowujące występy na początku tego sezonu. Po pięciu kolejkach Premier League podopieczni Erika ten Haga mają na koncie 6 punktów. Do tego doszło nieudane starcie w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Bramki Casemiro w samej końcówce nieco uratowały nieudany występ na Allianz Arenie. Mimo tego gorzkich słów nie szczędził Paul Scholes.

– Myślę, że sytuacja będzie niemal identyczna jak w ubiegłym sezonie. Manchester United to zespół pucharowy. Mogą wygrać Puchar Anglii lub Puchar Ligi. Nie są jeszcze na poziomie Ligi Mistrzów. Letnie okienko transferowe uniemożliwiło im wskoczenie na wyższy poziom i to dziś zobaczyliśmy – skomentował.

– Jeśli chodzi o wynik, strzelili przecież trzy gole, to nie można zaprzeczyć, że wygląda to nieźle na takim stadionie. Ale przez cały czas czułem, że jeśli Manchester United zdobędzie bramkę, to Bayern w ciągu pięciu minut odpowie. Różnica pomiędzy zespołami była duża, zwłaszcza w drugiej połowie – mówił Scholes.

