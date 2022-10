Pressfocus Na zdjęciu: Timo Werner

Real Madryt przegrał pierwszy mecz w sezonie 2022/2023. Sposób na mistrza Hiszpanii w Lidze Mistrzów znalazł RB Lipsk, który wygrał u siebie 3:2.

RB Lipsk okazał się lepszy od Realu Madryt we wtorkowy wieczór

Niemiecki klub ograł mistrza Hiszpanii 3:2

Dla giganta La Ligi to pierwsza porażka w bieżącej kampanii

Real będzie musiał się jeszcze postarać

We wtorkowy wieczór na stadionie w Lipsku miał miejsce mecz dwóch najsilniejszych drużyn w grupie F, czyli starcie RB Lipsk kontra Real Madryt. Hiszpański klub (w przeciwieństwie do niemieckiego), był już pewny udziału w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Królewscy przystąpili do tego spotkania w nico rezerwowym składzie. W Niemczech nie wystąpili kontuzjowani: Karim Benzema, Luka Modric oraz Federico Valverde. Na ławce usiedli zaś Dani Carvajal, czy David Alaba.

Lipsk zaskoczył Real, ponieważ nie minęło 20 minut, a gospodarze wygrywali różnicą dwóch trafień. Na prowadzenie wyprowadził ich Josko Gvardiol, a wynik podwyższył Christopher Nkunku. Królewscy kontakt złapali tuż przed przerwą dzięki Viniciusowi. Po zmianie stron Lipsk strzelił na 3:1. Uczynił to Timo Werner. Real odpowiedział w doliczonym czasie gry za sprawą Rodrygo. Królewscy przegrali 2:3 i o pierwsze miejsce w grupie muszą postarać się w ostatniej kolejce.