Liverpool i PSV mają swoje cele. Konkretne starcie w Eindhoven

PSV - Liverpool to jeden ze środowych meczów ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Emocji nie powinno zabraknąć. Tym bardziej że The Reds mogą zapisać się w historii.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool i PSV z zamiarem kontynuowania swojej pracy

Liverpool i PSV Eindhoven zmierzą się w jednym z tych środowych meczów, które mogą niewiele zmienić w sytuacji obu ekip. The Reds co prawda mogą zwycięstwem przypieczętować swój triumf w fazie ligowej. Z kolei zespół z Holandii ma nadzieję na odniesienie trzeciego z rzędu zwycięstwa, licząc wszystkie rozgrywki.

Przedstawiciel Premier League stanie przed wyjątkową szansą wygrania wszystkich spotkań fazy ligowej Ligi Mistrzów. Liverpool był górą w każdym z ostatnich siedmiu starć w tych rozgrywkach. W przypadku kolejnego triumfu The Reds na stałe w historii klubu zapisze się Arne Slot, który kilka miesięcy temu zastąpił w klubie na stanowisku menedżera Juergena Kloppa. Team z Philips Stadion zaliczył natomiast trzy zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki w trakcie trwającej edycji Ligi Mistrzów.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSV

wygraną Liverpoolu

remisem wygraną PSV 50%

wygraną Liverpoolu 50%

remisem 0% 4+ Votes

Liverpool powalczy o komplet zwycięstw w fazie ligowej Ligi Mistrzów

Holenderska drużyna przystąpi do środkowej potyczki po cennym zwycięstwie z Bredą (3:2). Tym samym PSV może pochwalić się dwoma kolejnymi wygranymi starciami. Wcześniej właśnie w Lidze Mistrzów holenderski zespół okazał się lepszy od Crveny Zvezdy (3:2).

PSV w roli gospodarza ostatnio nie przegrywa. Holenderski zespół może pochwalić się passą bez porażki, która trwa tak naprawdę od 4 sierpnia 2024 roku. Wówczas zespół z Eindhoven uległ Feyenoordowi Rotterdam w konkursie rzutów karnych w starciu o Superpuchar Holandii.

Zespół Arne Slota ma natomiast za sobą przekonujące zwycięstwo nad Ipswich Town (4:1) w lidze angielskiej. Liverpool ogólnie może pochwalić się passą pięciu meczów bez porażki. Po raz ostatni z placu gry na tarczy The Reds schodzili 8 stycznia, gdy ulegli Tottenhamowi Hotspur (0:1) w Carabao Cup.

W ostatnich 19 starciach w roli gościa Liverpool przegrał tylko raz. Miało to właśnie miejsce w trakcie wspominanej wyżej potyczki. Ostatnio natomiast na wyjeździe The Reds poradzili sobie spokojnie z Brentford (2:0). Z kolei w elitarnych rozgrywkach w roli gościa Liverpool pokonywał kolejno: AC Milan (3:1). RB Lipsk (1:0) czy Gironę (1:0).

Mecze drużyny PSV Eindhoven PSV Eindhoven (2.23 xG) 3 NAC Breda (1.36 xG) 2 Crvena Zvezda Belgrad (3.09 xG) 2 PSV Eindhoven (1.05 xG) 3 PEC Zwolle (0.42 xG) 3 PSV Eindhoven (2.58 xG) 1 PSV Eindhoven 3 (5) Excelsior 3 (4) PSV Eindhoven (1.74 xG) 1 (2) Alkmaar (1.13 xG) 2 Mecze drużyny Liverpool FC Liverpool FC (2.06 xG) 4 Ipswich (0.38 xG) 1 Liverpool FC (1.96 xG) 2 Lille (0.65 xG) 1 Brentford (0.77 xG) 0 Liverpool FC (3.39 xG) 2 Nottingham Forest (0.33 xG) 1 Liverpool FC (1.95 xG) 1 Tottenham 1 Liverpool FC 0

Sytuacja kadrowa PSV i Liverpoolu

Obie ekipy do potyczki na Philips Stadion przystąpią osłabione. PSV będzie musiało radzić sobie bez Malika Tillmana i Ryana Flamingo. Pierwszy leczy kontuzję, a drugi musi pauzować z powodu zawieszenia. Liverpool natomiast nie będzie mógł skorzystać z usług Joe Gomeza oraz Diogo Joty.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSV – Liverpool: przewidywane składy

PSV Eindhoven Peter Bosz Liverpool FC Arne Slot PSV Eindhoven Peter Bosz 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Arne Slot Rezerwowi 4 Armando Obispo 16 Joel Drommel 21 Couhaib Driouech 24 Niek Schiks 26 Isaac Babadi 28 Tygo Land 36 Wessel Kuhn 5 Ibrahima Konate 10 Alexis Mac Allister 14 Federico Chiesa 18 Cody Gakpo 26 Andrew Robertson 62 Caoimhin Kelleher 66 Trent Alexander-Arnold 8 Dominik Szoboszlai

PSV – Liverpool: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia PSV Eindhoven Zawodnik Powrót Sergino Dest Kontuzja kolana Niepewny Malik Tillman Uraz kostki Połowa lutego 2025 Noa Lang Choroba Początek lutego 2025 Ryan Flamingo red-card Po 1 meczu Ivan Perisic other Po 1 meczu Esmir Bajraktarevic other Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Joe Gomez Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2025 Diogo Jota Naderwanie mięśnia Początek lutego 2025 Curtis Jones Stłuczenie Początek lutego 2025

PSV – Liverpool: obie drużyny strzelą?

W dziewięciu z ostatnich 15 spotkań, w których Liverpool brał udział, to obie ekipy zdobywały bramki. To może być zatem niezły prognostyk przed potyczką na Philips Stadion. Kurs na trafienia z obu stron jest według ekspertów na poziomie 1.48. Jeśli chodzi o klasyczne typowanie, to faworytem rywalizacji według bukmacherów są gospodarze. Opcja na zwycięstwo PSV kształtuje się na poziomie 2.20. Remis wyceniono na 3.70. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Liverpoolu oszacowano na 3.20.

PSV Eindhoven Liverpool FC 2.20 3.70 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie