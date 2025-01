FC Barcelona - Atalanta to starcie ósmej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Czy zagrają Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski? Prezentujemy przewidywane składy na spotkanie.

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

FC Barcelona – Atalanta. Hiszpańsko-włoska batalia na Estadio Olimpico

FC Barcelona i Atalanta to ekipy, które dzieli w tabeli Ligi Mistrzów różnica czterech oczek. Katalończycy są wiceliderem rozgrywek, mogąc pochwalić się w fazie ligowej bilanse, sześciu zwycięstw i zaledwie jednej porażki. Przedstawiciel Serie A zadomowił się natomiast na ósmym miejscu, notując w tym sezonie cztery wygrane, dwa remisy i jedną przegraną w Lidze Mistrzów.

Do środkowej potyczki Barca i Atalanta przystąpią w dobrych nastrojach. Zespół Hansiego Flicka w 2025 roku jest niepokonany. Zaliczył sześć zwycięstw w siedmiu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Ostatnio rozbił w roli gospodarza Valencię (7:1). Włoska ekipa zaliczyła natomiast w sobotę drugą wygraną z rzędu. Po rozgromieniu Sturmu Graz (5:0) na tarczy starcie z Atalantą kończyło też Como (1:2). Zespół Gian Piero Gasperiniego szybko zatem podniósł się z kolan po porażce z SSC Napoli (2:3).

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

FC Barcelona i Atalanta nigdy wcześniej nie miały okazji skonfrontować się w bezpośrednim starciu w europejskich pucharach. Środowy mecz będzie zatem pierwszym tego typu w historii.

Oba zespoły przystąpią do rywalizacji osłabione. Katalończycy nie będą mogli liczyć na takich graczy jak: Marc Bernal, Marc-Andre ter Stegen, Dani Olmo czy Inigo Martinez. Z kolei we włoskiej drużynie wyłączeni z gry są: Odilon Kossounou czy Gianluca Scamacca. Z punktu widzenia polskiego kibica istotne jest to, że bardzo prawdopodobne są występy w wyjściowym składzie Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Atalanta

FC Barcelona: Szczęsny – Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; Gavi, Casado, Pedri; Yamal, Raphinha, Lewandowski

Atalanta: Carnesecchi – Djimsiti, Hien, Scalvini, Ruggeri, Ederson, Pasalic, Zappacosta, Samardzic, Retegui, Lookman.

