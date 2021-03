Piłkarskie deja vu w Budapeszcie. Lipsk za burtą Ligi Mistrzów

Nie było niespodzianki w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Liverpool przez większość meczu raził nieskutecznością, ale finalnie powtórzył rezultat z pierwszego spotkania i pokonał RB Lipsk 2:0. Tym samym awansował do ćwierćfinału.

Odrobić dwa gole straty z pierwszego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów – taki cel mieli zawodnicy z Lipska, którzy mierzyli się z Liverpoolem. The Reds byli w fatalnej formie, ale pozostawali faworytem bukmacherów w kwestii awansu do ćwierćfinału.

Wyrównana batalia

Pierwszą połową można uznać za dobre widowisko. Liverpool zaczął nerwowo, co mogli wykorzystać piłkarze z Lipska. Dani Olmo uderzył jednak wprost w dobrze interweniującego Alissona.

The Reds w końcu opanowali emocje i mieli swoje okazje na objęcie prowadzenia. Jedną z nich zmarnował Diogo Jota. Portugalczyk wygrał pojedynek powietrzny i oddał strzał. Piłka po jego strzale zmierzała pod porzeczkę, ale Peter Gulacsi zdołał obronić. Węgier zatrzymał również próbę Mohameda Salaha.

Czas mijał, a gracze obu drużyn wciąż marnowali okazje na potęgę. Gola dla klubu z Niemiec mogli strzelić Kevin Kampl, czy Emil Forsberg. Słoweniec oraz Szwed przegrali jednak pojedynek z goalkeeperem. Najwięcej sytuacji zmarnował Jota. W końcowej fazie pierwszej połowy 24-latek uderzył obok lewego słupka. Wcześniej ponownie lepszy od Portugalczyka okazał się Gulacsi. Do przerwy rezultat 0:0 nie zmienił się.

Zabójcze trzy minuty

Pierwszy kwadrans drugiej połowy wyglądał bardzo podobnie, jak wcześniejsze 45 minut. Lipsk zbudował przewagę w posiadaniu piłki, ale brakowało strzałów, a bez tego odrobienie strat było niemożliwe.

W 65. minucie Dayot Upamecano odebrał piłkę i ruszył z indywidualną akcją, którą zakończył podaniem do będącego na lewej stronie boiska Hee-Chan Hwanga. Koreańczyk dośrodkował w kierunku Alexandera Sorlotha, który uderzył piłkę głową w poprzeczkę.

Liverpool raził nieskutecznością, ale w końcu dopiął swego. W 71. minucie Jota zagrał między obrońców do Salaha, który zszedł na lewą nogą i przymierzył świetnie w prawy dolny róg bramki. Trzy minuty później wprowadzony z ławki rezerwowych Divock Origi dośrodkował kapitalnie do będącego w polu karnym Sadio Mane. Senegalczyk strzelił precyzyjnie w lewy róg bramki. Tym samym The Reds wygrali w dwumeczu 4:0 i awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.