Sześć lat temu Neymar triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów w barwach Barcelony. Sukces ten chce powtórzyć z Paris Saint-Germain, z którym w środę rozpocznie walkę o awans do finału tych rozgrywek. Rywalem mistrzów Francji będzie Manchester City.

Pierwsze półfinałowe spotkanie rozegrane zostanę w środę na Parc des Princes. – To będzie z pewnością trudny mecz. Na tym poziomie nie ma już łatwych rywali. Manchester City to zespół z najwyższej półki, to półfinał. Będzie tak samo ciężko, jak przeciwko Bayernowi. Zrobimy wszystko, aby wygrać – powiedział Neymar.

– PSG bardzo się rozwinęło, klub jest bardziej szanowany. Kiedy ludzie mówią o PSG, wiedzą, że jesteśmy w ostatniej czwórce, piątce lub szóstce klubów w Lidze Mistrzów. Jesteśmy krok od wygrana Ligi Mistrzów – dodał Brazylijczyk.

Przyszłość Neymara

Neymar przy każdej nadarzającej się okazji jest także pytany o swoją przyszłość. Obecna umowa Brazylijczyka z PSG obowiązuje do czerwca 2021 roku, ale według medialnych doniesień obie strony są blisko porozumienia w sprawie jego przedłużenia.

– Pozostał mi jeszcze czas do końca mojego kontraktu w PSG. Chcemy zrobić to, co najlepsze dla wszystkich. Mówiłem już, że jestem tutaj szczęśliwy i czuję się znacznie lepiej niż w poprzednich sezonach – powiedział Neymar.

– Są pewne aspekty, które tutaj poprawiłem. Przechodziłem także przez trudne chwile, o czym wiedzą ludzie. Zawsze jednak ciężko pracowałem i zawsze byłem profesjonalistą, wbrew temu, co niektórzy uważają – dodał.

