IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Sandro Tonali i Rafael Leao

AC Milan w pierwszej kolejce rozgrywek Ligi Mistrzów podejmował Newcastle United

Mecz zakończył się bezbramkowym remisem

Zdecydowaną przewagę w tym meczu mieli “Rossoneri”, którzy jednak marnowali sytuacje na potęgę

Liga Mistrzów. Milan bezbramkowo remisuje z Newcastle

AC Milan we wtorkowy wieczór mierzył się z Newcastle United w ramach pierwszej kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Trudno było wskazać faworyta meczu, choć minimalnym wydawała się ekipa Stefano Piolego. Dla angielskiego zespołu tak naprawdę gra w europejskich pucharach to nowy rozdział w historii klubu.

Pierwsza połowa w całości toczyła się pod dyktando Milanu. To oni tworzyli groźne sytuacje, a do tego oddawali celne strzały, stąd Nick Pope miał mnóstwo pracy. Przed znakomitą okazją do zdobycia bramki stał Rafael Leao. Portugalczyk po świetnej indywidualnej akcji próbował strzałem piętą pokonać angielskiego golkipera, ale niestety dla niego zaliczył kiks, który stał się wiralem w mediach społecznościowych. Doskonałą okazję do wpisania się na listę strzelców miał również Tommaso Pobega. Włoch zdołał pokonać Pope’a, ale piłkę z linii wybił jeden z defensorów Newcastle United. Piłkarze “Rossonerich” mogli sobie pluć w brodę, że na przerwę schodzili z bezbramkowym remisem.

Drugie 45 minut było już zdecydowanie bardziej wyrównane. Podopieczni Stefano Piolego nie przeprowadzali już groźnych akcji bramkowych, a do tego obudził się zespół gości. Do 70. minuty tak naprawdę mało co się działo. Dopiero od tego momentu ponownie do głosu zaczęli dochodzić gospodarze z Mediolanu. Najpierw doskonałą akcję bramkową zmarnował Rafael Leao, a kilka chwil później Theo Hernandez oddał się niezwykle mocny strzał z dystansu, który jednak zatrzymał się na nogach defensora Newcastle. W 80. minucie boisko musiał opuścić z powodu kontuzji Mike Maignan, a zastąpił go Marco Sportiello. Wydawało się, że od tego momentu zaczną się kłopoty “Rossonerich”, ale nic takiego nie miało miejsca. Jeszcze w końcówce spotkania obie drużyny próbowały zaskoczyć siebie nawzajem szybkimi kontrami, ale ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Milan w nadchodzącym meczu ligowym zmierzy się na własnym obiekcie z Hellasem Verona. Natomiast Newcastle United zagra na wyjeździe z Sheffield United.

AC Milan – Newcastle United 0:0