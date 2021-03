Bayern Monachium bez większego kłopotu wywalczył awans do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów, pokonując w środowy wieczór Lazio 2:1. Tym samym w dwumeczu Bawarczycy pokonali rzymian 6:2. Po zakończeniu spotkania swoje opinie na temat spotkania przedstawili trenerzy obu drużyn.

Monachijczycy postawili kropkę nad “i”

Bayern Monachium przez większą część środowej rywalizacji dominował. Niemniej pierwszego gola strzelił dopiero w 33. minucie, gdy rzut karny wykorzystał zwykle bezbłędny Robert Lewandowski. W drugiej odsłonie drugą bramkę dla mistrzów Niemiec dołożył Eric Maxim Choupo-Moting. Gości stać było tylko na gola honorowego, którego strzelił Marco Parolo.

– Lazio dobrze się broniło, ale nasze zwycięstwo ostatecznie było zasłużone. Szkoda, że znowu straciliśmy gola. Wynika to jednak z tego, że nasz atak jest silny, a przez ryzykujemy. Ważne jest jednak to, abyśmy nadal grali tak jak do tej pory, chcąc wywierać presję na naszych rywalach. Oczywiście od czasu do czasu nasi rywale będę mieli szanse na zdobycie bramki, ale chciałbym, abyśmy właśnie grali tak, jak prezentowaliśmy się w ostatnim czasie – przekonywał Hansi Flick

Tymczasem swoich podopiecznych za występ przeciwko Bayernowi chwalił szkoleniowiec Orłów. – Moi zawodnicy radzili sobie dobrze w tym meczu. Nie poddali się. Chcieliśmy zaliczyć dobry występ przeciwko mocnej drużynie i to się nam udało. Niektórych drużyn nie da się pokonać. Bayern jest jedną z nich. Ogólnie jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć w europejskich pucharach. Przede wszystkim byliśmy zespołem niepokonanym w fazie grupowej – mówił Simone Inzaghi.

Statystyki po meczu Bayern – Lazio