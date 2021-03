Bayern Monachium w środowy wieczór zmierzy się w rewanżowym spotkaniu w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów z Lazio. Bawarczycy przystąpią do potyczki po świetnym występie na Stadio Olimpico, w którym wygrali aż 4:1 z rzymianami. W każdym razie przed potyczką na Allianz Arena szkoleniowiec mistrzów Niemiec nie będzie mógł skorzystać z kilku kluczowych zawodników.

Kłopoty kadrowe Bawarczyków

Bayern Monachium już wcześniej musiał radzić sobie bez takich zawodników jak: Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso, czy Douglas Costa. Tymczasem w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej opiekun niemieckiej drużyny potwierdził, że pod znakiem zapytania stoją występy Manuela Neuera i Kingsleya Comana.

Hansi Flick w trakcie swojego przedmeczowego przemówienia dał do zrozumienia, że niemiecki bramkarz i francuski skrzydłowy mogą przegapić starcie z Orłami. Obu zabrakło w dzisiejszym treningu.

Bayern w drodze po kolejne trofeum

– Manuel Neuer zmaga się z lekkim przeziębieniem. Kingsley Coman ma natomiast kłopoty mięśniowe. Będziemy musieli poczekać z ostateczną decyzją co do ich gry. Mamy jednak nadzieję, że będą do dyspozycji na nasz jutrzejszy mecz. Mamy jeszcze 30 godzin do spotkania, więc wszystko jest możliwe. Na temat składu nie chcę nic ujawniać – mówił trener Bayernu.

Monachijczycy do potyczki z Lazio podejdą po wygranym starciu z Werderem Brema (3:1). Z kolei rzymianie mają za sobą wygrane starcie z Crotone (3:2). Godne uwagi jest to, że Bayern to obrońca trofeum. W poprzedniej edycji elitarnych rozgrywek Robert Lewandowski i spółka pokonali 1:0 Paris Saint-Germain.