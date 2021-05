W finale Ligi Mistrzów w sezonie 2020/21 zagrają dwa angielskie kluby – Chelsea i Manchester City. Mecz ma się odbyć w Stambule, co niewątpliwie jest dużym problemem dla kibiców obu drużyn. Rozwiązanie tego problemu zaproponowała Aston Villa, która jest gotowa gościć obu finalistów na swoim stadionie w Birmingham.

Aston Villa chce zorganizować finał Ligi Mistrzów

Finałowe spotkanie na Stadionie Olimpijskim Ataturka zostało zaplanowane na 29 maja 2021 roku. Według nieoficjalnych jeszcze informacji na spotkanie mogłoby się udać z Anglii nawet 8 tysięcy angielskich. Wydaje się to jednak mocno problematyczne z uwagi na panującą pandemię koronawirus oraz pełny lockdown wprowadzony w ubiegłym tygodniu przez Turcję, w której odnotowana została najwyższa w Europie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia.

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) upiera się, że jest zaangażowana w organizację finału w Stambule, a szczegóły ewentualnej podróży angielskich kibiców i dystrybucji biletów mają zostać potwierdzone jeszcze w tym tygodniu. Według Sky Sports zmianę rozegrania meczu na tym etapie mogłaby wymusić jedynie zmiana polityki tureckiego rządu i ewentualna decyzja o tym, że przeprowadzenie meczu w Stambule jest niebezpieczne lub niepraktyczne.

W tym tygodniu wzrosła jednak presja na przeniesienie spotkania do Anglii. Wszystko z uwagi na to, że awans do finału wywalczyły drużyny Chelsea i Manchesteru City. Gotowa na przyjęcie obu zespołów jest Aston Villa. Klub z Birmingham propozycję zorganizowania finałowego meczu Ligi Mistrzów na Villa Park zaproponował już Angielskiej Federacji Piłkarskiej (FA) oraz Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

Stadion Villa Park nie jest obecnie w stu procentach przygotowany na tak duże wydarzenie, bowiem wiele elementów musiałoby zostać dostosowanych do wymogów UEFA. Nie powinno to jednak stanowić większego problemu.

