PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w bardzo miłych słowach wypowiedział się na temat Bayernu Monachium przed zbliżającym się hitem Ligi Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski odniósł się także do Thomasa Mullera, z którym przez kilka lat znakomicie współpracował w stolicy Bawarii.

Barcelona w środę zagra z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów

Duma Katalonii ma już nikłe szanse na awans do kolejnej rundy

Robert Lewandowski wypowiedział się na temat zbliżającego się pojedynku

Lewandowski z jasną deklaracją przed hitem Ligi Mistrzów

FC Barcelona znajduje się w trudnej sytuacji w Lidze Mistrzów. Katalończycy tracą na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej trzy punkty do wyprzedzającego ich Interu. Jeśli jednak nerazzurri wygrają pojedynek z Viktorią Pilzno to zapewnią sobie awans do następnej rundy. Włosi swój mecz grają o 18:45, dlatego może okazać się, że Barcelona rozpoczynając starcie z Bayernem o 21:00 będzie rywalizować jedynie o występy w Lidze Europy na wiosnę.

Reprezentant Polski zapytany, czy znalazł nowego „Thomasa Mullera” w Barcelonie odpowiedział: – Nikt nie powinien zastępować Thomasa, ponieważ każdy zawodnik jest inny. Dla mnie ważne jest, aby dopasować się do innych graczy i wydobyć z nich to, co najlepsze. Traktuję to jak wyzwanie.

Robert Lewandowski odniósł się także do nadchodzącej potyczki z Bayernem w Lidze Mistrzów. – Następny mecz gramy przeciwko Bayernowi To świetna drużyna z bardzo dużą jakością. To prawda, że ​​nie mamy wielkich szans na awans do następnej rundy, ale to nie ma znaczenia, ponieważ musimy spróbować wygrać mecz i rozegrać świetne zawody dla naszych fanów.

Lewandowski w niedzielnym meczu z Athletikiem Bilbao dołożył do swoich znakomitych statystyk bramkę oraz asystę. Polak ma na swoim koncie już siedemnaście goli i cztery asysty w piętnastu meczach licząc wszystkie rozgrywki.

