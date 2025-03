Kapitalne wieści dla Realu. Tuż przed hitem LM!

Real Madryt zmierzy się z Atletico w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na kilka godzin przed meczem Edu Aguirre ujawnia znakomite wieści dla Królewskich.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Rayo Vallecano

Real jednak z gwiazdą na Atletico!

Starcie na Riyadh Air Metropolitano to absolutny hit środowej odsłony 1/8 finału Ligi Mistrzów. Real Madryt na stadionie derbowego rywala broni minimalnej zaliczki wywalczonej na Santiago Bernabeu. W pierwszym meczu Królewscy wygrali 2:1 po golach Rodrygo i Brahima Diaza. Trafienia Los Blanco przedzieliła bramka Juliana Alvareza dla Atletico.

Carlo Ancelotti nie będzie mógł skorzystać z czterech piłkarzy – Daniego Carvajala, Daniego Ceballosa, Edera Militao i Jesusa Vallejo. We wtorek, późnym wieczorem, Miguel Angel Diaz poinformował o problemach jednej z największych gwiazd Realu. Kylian Mbappe miał mocno odczuwać uraz kostki, którego nabawił się w pojedynku z Rayo Vallecano. Występ Francuza stanął pod znakiem zapytania.

Tuż przed starciem z Atletico z obozu Królewskich napływają pozytywne informacje. Edu Aguirre przekonuje, że Mbappe nie tylko zagra z Rojiblancos, ale pojawi się w wyjściowym składzie. To oczywiście nie oznacza, że 26-latek jest w pełni sił i zdoła rozegrać pełne 90 lub 120 minut. Jednak wszystko wskazuje na to, że jego dolegliwości nie są aż tak poważne, jak sugerowano jeszcze kilkanaście godzin temu.