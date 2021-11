PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Napastnik Juventusu Paulo Dybala z powodu kontuzji nie wystąpił w sobotnim spotkaniu z Lazio. Choć szkoleniowiec Starej Damy Massimiliano Allegri liczy na możliwie szybki powrót piłkarza do gry, to Argentyńczyk prawdopodobnie opuści także mecz Ligi Mistrzów z Chelsea.

Paulo Dybala z powodu kontuzji łydki nie zagrał w sobotnim meczu z Lazio

Argentyńczyk nie będzie mógł również pomóc drużynie w spotkaniu Ligi Mistrzów z Chelsea

W obecnym sezonie Dybala zdobył dla Starej Damy sześć bramek w 11 występach

Juventus z Chelsea bez Dybali

Reprezentant Argentyny zmaga się z urazem łydki, z którym wrócił do Turynu ze zgrupowania reprezentacji Włoch. Z tego powodu zabrakło go w kadrze na sobotnie spotkanie w stolicy Włoch. – W tej chwili Paulo nie ma z nami. Miejmy nadzieję, że wkrótce wróci do gry – mówił po sobotnim meczu trener Juventusu.

Według Tuttosport, Juventus będzie musiał obejść się bez swojego najlepszego strzelca również w najbliższym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea, który rozegrany zostanie we wtorek.

28-letni Paulo Dybala w obecnym sezonie ze względu na urazy opuścił już sześć z 16 dotychczasowych spotkań. Na swoim koncie ma 11 występów i sześć goli.

W Turynie niewątpliwie mają nadzieję, że Dybala będzie gotowy do gry na następne ligowe spotkanie z Atalantą Bergamo, które rozegrane zostanie w ostatni weekend.

