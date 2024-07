fot. PressFocus Na zdjęciu: FK Poniewież - Jagiellonia Białystok

Jagiellonia ma na wyciągnięcie ręki awans do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów

Jagiellonia Białystok jako mistrz Polski w roli zdecydowanego faworyta przystępowała do wtorkowej potyczki z FK Poniewież, mając za sobą wygraną w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice (2:0). Z kolei rywal Żółto-czerwonych to czerwona latarnia ligi litewskiej, mająca na swoim koncie zaledwie 21 oczek po rozegraniu 22 spotkań. Zatem zespół Adriana Siemieńca miał wypracować zaliczkę i ze spokojem podejść do rewanżowej potyczki.

Jagiellonia z dużym apetytem na gole przystąpiła do wtorkowej rywalizacji. Wynik spotkania został otwarty już w 15. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Jesus Imaz, który wykorzystał podanie od Afimico Pululu i dał prowadzenie mistrzom Polski. Hiszpan jednym trafieniem się nie zadowolił i w 28. minucie podwyższył prowadzenie Żółto-czerwonych. Tym razem popisał się bardzo efektowną bramką w stylu stadiony świata.

Jeszcze przed przerwą Jesus Imaz skompletował klasycznego hat-tricka. Hiszpański zawodnik kolejny raz wykorzystał dobre podanie od Afimico Pululu i losy rywalizacji w 29. minucie zostały praktycznie rozstrzygnięte. Do przerwy więcej goli nie padło.

Po zmianie stron rezultat rywalizacji ustalił natomiast Kristoffer Hansen. Norweg popisał się precyzyjnym uderzeniem w 80. minucie i Jagiellonia finalnie pokonała FK Poniewież różnicą czterech goli. Tym samym liczna grupa szalikowców Żółto-czerwonych miała powody do świętowania. Rewanżowe spotkanie odbędzie się 31 lipca na stadionie przy ulicy Słonecznej. Mecz zacznie się o godzinie 20:30.

FK Poniewież – Jagiellonia Białystok 0:4 (0:3)

0:1 Jesus Imaz 15′

0:2 Jesus Imaz 28′

0:3 Jesus Imaz 29′

0:4 Kristiffer Hansen 80′