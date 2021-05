Manchester City już 29 maja zmierzy się w finale Ligi Mistrzów z Chelsea. Tymczasem menedżer mistrzów Premier League przyznał, że nie będzie miał oporów, aby odstawić Sergio Aguero na boczny tor, chcąc wygrać elitarne rozgrywki.

Guardiola bez sentymentów ws. Aguero

Manchester City już wcześniej ogłosił, że argentyński napastnik po sezonie rozstanie się z klubem z Etihad Stadium. Wielu przypuszczało, że Aguero pożegna się z klubem w meczu finałowym Ligi Mistrzów. Tymczasem Jose Guardiola dał do zrozumienia, że w przypadku słabszej formy zawodnika, będzie się sugerował chłodną kalkulacją, chcąc podjąć jak najlepsze decyzje dla drużyny.

Przed zakończenie sezonu ligowego w niedzielę doświadczonego argentyńskiego napastnika czekać będzie test sprawnościowym. Zapytany wprost menedżer The Citizens, czy Aguero zagra w finale Ligi Mistrzów, odpowiedział, że podejmie decyzję, która ma dać zwycięstwo jego zespołowi.

Finał Ligi Mistrzów bez Argentyńczyka?

– Muszę sugerować się chłodną kalkulacją. Nie może być żadnych sentymentów przy wyborze kadry na mecz finałowy. Jeśli Sergio będzie w dobrej dyspozycji, to na pewno nam pomoże. Jeśli będzie zdolny do wysiłku w finale, to z pewnością pomoże nam strzelić gole – mówił Guardiola.

Argentyński napastnik w tej kampanii wystąpił łącznie w 18 spotkaniach, w których zdobył cztery bramki. W wyjściowym składzie Aguero zagrał jednak tylko w ośmiu meczach, w tym jeden raz w Lidze Mistrzów. Od pierwszej minuty 32-latek zagrał przeciwko Porto, zdobywając w tym boju bramkę.

Odnotujmy, że Aguero to Man City trafił w 2011 roku z Atletico Madryt za 40 milionów euro. Jak dotąd a angielskiej ekipie wystąpił łącznie w 388 meczach, strzelając w nich 258 goli.