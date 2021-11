Liga Mistrzów: gdzie oglądać mecze? (24.11.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Jordan Henderson

W środę (24 listopada) czeka nas kolejnych osiem spotkań w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Tym razem będziemy świadkami rywalizacji w grupach A-D. Hitem tej serii spotkań niewątpliwie jest mecz Manchesteru City z Paris Saint-Germain, ale kilka innych meczów również zapowiada się bardzo ciekawie. Zobacz na jakich kanałach będziesz mógł oglądać poszczególne mecze.

W środę rozegrane zostaną mecze 5. kolejki Ligi Mistrzów grupach A-D

Wszystkie spotkania będzie można obejrzeć w polskiej telewizji, a jeden mecz transmitowany będzie przez Telewizję Polską

Transmisje z meczów Ligi Mistrzów (24.11.2021)

Wszystkie środowe spotkania Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu. To właśnie ta stacja dysponuje w Polsce telewizyjnymi prawami do rozgrywek Champions League.

Już o godzinie 18:45 na kanałach Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 obejrzymy “na żywo” odpowiednio mecze Besiktasu Stambuł z Ajaksem Amsterdam oraz Interu Mediolan z Szachtarem Donieck. O 21:00 rozpocznie się pozostałych sześć pojedynków, w tym hit tej serii spotkań: Manchester City – Paris Saint-Germain.

Spotkanie na Etihad Stadium będzie można obejrzeć nie tylko na kanale Polsat Sport Premium 1, ale także na kanale telewizji publicznej – TVP1. Telewizja Polska posiada bowiem prawa do transmisji jednego spotkania w każdej kolejce Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów – transmisje środowych meczów (24.11.2021)

18:45 Besiktas Stambuł – Ajax Amsterdam (Polsat Sport Premium 2)

18:45 Inter Mediolan – Szachtar Donieck (Polsat Sport Premium 1)

21:00 Atletico Madryt – AC Milan (Polsat Sport Premium 2)

21:00 Club Brugge – RB Lipsk (Polsat Sport Premium 6 PPV)

21:00 Liverpool FC – FC Porto (Polsat Sport Premium 4 PPV)

21:00 Manchester City – Paris Saint-Germain (Polsat Sport Premium 1, TVP1)

21:00 Sheriff Tiraspol – Real Madryt (Polsat Sport Premium 5 PPV)

21:00 Sporting Lizbona – Borussia Dortmund (Polsat Sport Premium 3 PPV)

