Flick postawił na Szczęsnego. Decyzja wywołała kontrowersje w szatni Barcelony

dpa picture alliance / SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Flick i Barcelona

Flick zdecydował się na ryzykowane rozwiązanie

Hansi Flick zdecydował się postawić na Wojciecha Szczęsnego, co wywołało spore kontrowersje. Polak, choć uratował Barcelonę interwencją przy strzale Di Marii, nie ustrzegł się błędów, które mogły kosztować drużynę cenne punkty. Dotychczasowa pewna pozycja Peni, potwierdzana dobrymi występami, została zachwiana, co wprowadziło zamieszanie zarówno w szatni, jak i wśród kibiców.

Zobacz wideo: Teoria spiskowa wokół Wojciecha Szczęsnego

W szatni wiele osób, podobnie jak Pena, nie rozumiało tej ryzykownej decyzji. Flick wielokrotnie deklarował swoje zaufanie do młodego bramkarza zarówno prywatnie, jak i publicznie, co czyniło jego nagłą zmianę decyzji jeszcze bardziej zaskakującą. Klub natomiast wyraził pełne wsparcie dla Peni, zapewniając go, że jest częścią długoterminowych planów Barcelony. W maju 2023 roku Hiszpan podpisał nowy kontrakt do 2026 roku z klauzulą wykupu wynoszącą aż 400 milionów euro, co podkreśla jego znaczenie dla zespołu.

Decyzja Flicka o postawieniu na Szczęsnego nie tylko osłabiła stabilność emocjonalną w drużynie, ale i mogła kosztować Barcelonę cenne punkty. Polak, już wcześniej krytykowany za błędy, jak choćby czerwoną kartkę w meczu z Realem Madryt po fatalnym błędzie przy interwencji, ponownie dał powody do obaw. Dla Barcelony ryzyko wynikające z takiej decyzji może mieć długofalowe konsekwencje, zarówno na boisku, jak i w relacjach wewnątrz zespołu.