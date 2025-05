Flick podał kadrę Barcelony na Inter. Wiadomo co z Lewandowskim!

FC Barcelona we wtorek zagra z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. Decyzją Hansiego Flicka do kadry meczowej wrócił Robert Lewandowski. Polak ostatnio pauzował ze względu na uraz.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski w kadrze Barcelony na mecz z Interem

FC Barcelona w najbliższy wtorek (6 maja) stanie przed szansą pierwszego od dziesięciu lat awansu do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu 1/2 finału podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Interem Mediolan. Spotkanie odbędzie się na San Siro, a nad przebiegiem zawodów czuwać będzie Szymon Marciniak. Pierwsze starcie zakończyło się remisem (3:3), więc kwestia awansu pozostaje otwarta.

Przed drugim meczem obu drużyn w Hiszpanii trwała dyskusja na temat dostępności Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski w konfrontacji z Celtą Vigo doznał kontuzji, przez co opuścił cztery ostatnie mecze w tym m.in. rywalizację z Realem Madryt.

Okazuje się jednak, że Lewandowski czuje się już znacznie lepiej i otrzymał zielone światło od klubowych lekarzy na występ w półfinale Ligi Mistrzów. W poniedziałek rano Hansi Flick ogłosił kadrę FC Barcelony na mecz z Interem, a na liście powołanych zawodników znalazł się 36-latek. Oprócz niego nie zabrakło również naszego drugiego rodaka, czyli Wojciecha Szczęsnego. Mimo powrotu do gry Marca-Andre ter Stegena były reprezentant Polski otrzymał zapewnienie, że zagra nie tylko z Interem, ale również w El Clasico z Realem Madryt.

Lewandowski jak na razie ma na swoim koncie 48 występów we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 40 goli i dołożył do tego 3 asysty. Umowa kapitana reprezentacji Polski z Dumą Katalonii obowiązuje do połowy 2026 roku.