fot. PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona mierzy w wygranie Ligi Mistrzów

FC Barcelona w środowym spotkaniu ósmej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów zremisowała z Atalantą (2:2). Katalończycy finalnie awansowali do fazy pucharowej rozgrywek z drugiego miejsca. Tymczasem po spotkaniu szkoleniowiec Blaugrany dał do zrozumienia, że Barca mierzy w końcowy triumf w Lidze Mistrzów.

– Wiele bardzo dużych klubów gra w Lidze Mistrzów. To sprawia, że następna runda będzie naprawdę ciężka – przekonywał Hansi Fick cytowany przez Uefa.com.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

– Formuła rozgrywek jest zupełnie nowa. Najważniejsze jest to, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Teraz mogę powiedzieć, że bardzo to doceniłem, bo dostaliśmy się do czołowej ósemki. Podoba mi się nowy format. Fani właściwie rozmawiali o wszystkim, co się dzisiaj wydarzyło – kontynuował Niemiec.

– Zdobycie Ligi Mistrzów to jedno z najtrudniejszych zadań. To trudne, ale jesteśmy dobrej myśli. Damy z siebie wszystko. Nie jest łatwo wygrać. Liverpool spisuje się bardzo dobrze. To świetny zespół. Wszystko będzie zależeć od tego, kiedy go spotkasz, ile będzie meczów, jeden czy dwa. Wszystko jest możliwe. Będziemy walczyć o wszystkie trofea do końca sezonu – rzekł Flick.

Swojego kolejnego przeciwka Katalończycy poznają w piątek. Losowanie par w fazie play-off odbędzie się o godzinie 12:00.