Real Madryt nie zdołał wywalczyć awansu do finału Ligi Mistrzów, przegrywając w środowy wieczór z wyraźnie lepszą Chelsea. Angielska prasa jest zachwycona występem The Blues. Tymczasem hiszpańscy dziennikarze wypunktowali wybory Zinedine’a Zidane’a.

Real Madryt robił, co mógł, a mógł niewiele

Real Madryt w dwumeczu uległ londyńczykom 1:3. Tym samym francuski trener nie zaliczy piątego finału w elitarnych rozgrywkach z Królewskimi. 29 maja w Stambule dojdzie do prawdziwej bitwy o Anglię, w której zmierzą się Man City i Chelsea.

Pozbawiony wielu kluczowych zawodników (Varane, Vazquez, Carvajal) szkoleniowiec Realu zrobił, co w jego mocy, aby sprostać rywalom. Ostatecznie jednak siłą londyńskiej ekipy okazała się zbyt duża. Nie tylko w szeregach madryckiej drużyny brakowało kilku kluczowych piłkarzy, ale też niestabilną formę mieli Sergio Ramos oraz Eden Hazard. “Madryt przepuścił pociąg” – pisze na pierwszej stronie Marca. “Zawodnicy Zidane’a wyczerpani i przytłoczeni, dali z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło” – czytam dalej. “Trener pomylił się z planem ustawienia Ramosa i Hazarda” – podsumowano.

Chelsea w angielskim finale

Jednoznaczne jest też sprawozdanie z występu Realu w dzienniku AS, który widział drużynę bez sił i mistrzów. Zdecydowanie więcej powodów do radości mieli przedstawiciele angielskich mediów. “Chelsea zbudowała finał w 100 procentach z języka angielskiego” – napisał The Guardian.

The Telegraph ożywia natomiast debatę dotyczącą przeniesienia finału Ligi Mistrzów do Anglii. Wpływ na to ma mieć fakt, że wystąpią w nim dwie ekipy z Premier League. Inną sprawą jest, że jest to scenariusz mało prawdopodobny, aby Stambuł po raz drugi stracił prawo do organizacji finału elitarnych rozgrywek.