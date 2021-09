FC Barcelona po dwóch spotkaniach w fazie grupowej Ligi Mistrzów w grupie E ma ogromny kłopot. Katalończycy przegrali w środowy wieczór 0:3 z Benfiką, co skutkuje tym, że podopieczni Ronalda Koemana są aktualnie nie tylko bez punktu w elitarnych rozgrywkach, ale również bez strzelonego gola, a z sześcioma straconymi. Blaugrana kończyła zawody w dziesięciu po czerwonej kartce dla Sergino Desta.

Benfica zwolni Koemana?

Benfica i Barca podchodziły do środowej potyczki w elitarnych rozgrywkach w poszukiwaniu pierwszego zwycięstwa w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Zawodnicy Orłów dwa tygodnie temu zremisowali z Dynamem Kijów (0:0). Tymczasem Blaugrana była zmuszona uznać wyższość Bayernowi Monachium (0:3).

Na pierwszego gola kibice zgromadzeni na Estadio da Luz nie musieli długo czekać. Gospodarze wybornie zaczęli spotkanie, obejmując już w trzeciej minucie prowadzenie. Benfikę na prowadzenie wyprowadził Darwin Nunez. Urugwajczyk po indywidualnej akcji i strzale z prawej nogi zmusił do kapitulacji bramkarza rywali.

Tymczasem w 30. minucie wyborną okazję do tego, aby doprowadzić do wyrównania, miał Luuk de Jong. Były zawodnik Sevilli miał piłkę wyłożoną jak na tacy, ale spudłował. Ostatecznie do końca pierwszej połowy wynik już się nie zmienił i na przerwę w lepszych nastrojach udała się drużyna Jorge Jesusa. Mimo że to goście byli zespołem, który dłużej utrzymywał się przy piłce.

Po zmianie stron Benfica nie zamierzała zadowalać się jednobramkowym prowadzeniem. Nunez w 52. minucie mógł zdobyć drugą bramkę po szalonym wyjściu z obrębu własnego pola karnego Marca-Andre ter Stegena. Ofensywny piłkarz teamu z Lizbony ograł bramkarza, oddając strzał z dalszej odległości, ale trafił w słupek.

Co nie udało się urugwajskiemu napastnikowi w pierwszych fragmentach drugiej połowy, wyszło w 69. minucie Rafie Silvie, który po dwójkowej akcji z Joao Mario sprawił, że Barcelona znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Wynik rywalizacji został natomiast ustalony w 79. minucie, gdy Nunez wykorzystał rzut karny podyktowany za dotknięcie piłki ręką przez Sergino Desta i Benfica wygrała 3:0.