FC Barcelona ukarana przez UEFA. Zakaz dla kibiców!

FC Barcelony przegrała w pierwszym meczu Ligi Mistrzów z Monaco. Podczas spotkania część kibiców Blaugrany znalazła się pod ostrzałem krytyki za wywieszenie obraźliwego transparentu na stadionie rywala, za co klub został ukarany przez UEFA.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Skandaliczny transparent kibiców Barcelony

Kibice FC Barcelony wywiesili transparent z napisem “Heil Flick”, co było bezpośrednim odniesieniem do mrocznych czasów rządów nazistowskich w Niemczech pod wodzą Adolfa Hitlera. Choć intencją kibiców mogło być uznanie dla świetnych wyników Dumy Katalonii pod wodzą Hansiego Flicka, sposób, w jaki to zrobili, wywołał falę krytyki. Wiceprezydent Barcelony szybko potępił te działania, podkreślając, że takie zachowania nie mają miejsca w sporcie i szkodzą wizerunkowi klubu. Transparent odbił się szerokim echem, budząc oburzenie zarówno w świecie piłkarskim, jak i poza nim.

Jak donosi “Sport”, UEFA zdecydowała się ukarać Barcelonę za ofensywny slogan wywieszony przez grupę kibiców na stadionie Monaco. Klub został zobowiązany do zapłacenia grzywny w wysokości 10 tysięcy euro. Co gorsza, Blaugrana została pozbawiona możliwości sprzedaży biletów swoim fanom na kolejny wyjazdowy mecz w Lidze Mistrzów.

Następne spotkanie wyjazdowe Barcelony odbędzie się 6 listopada w Belgradzie przeciwko Crvenie Zvezdzie. Brak wsparcia ze strony kibiców może być poważnym ciosem dla drużyny, zwłaszcza że stadion Crveny Zvezdy znany jest z gorącej atmosfery tworzonej przez swoich fanatycznych kibiców.

Na razie nie wiadomo, czy Barcelona zdecyduje się odwołać od decyzji UEFA i spróbuje złagodzić nałożone restrykcje. Niemniej jednak klub nie może sobie pozwolić na kolejne potknięcia w fazie ligowej Ligi Mistrzów, jeśli chce mieć pewność awansu do kolejnej rundy.

Zobacz również: Papszun mógł niespodziewanie odejść z Rakowa. Namawiał go znany klub