Dzisiaj odbyło się kolejne losowanie par eliminacyjnych Ligi Konferencji Europy

Legia, Lech i Pogoń poznały potencjalnych rywali w drugiej rundzie zmagań

Z kim zmierzą się przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy? Znamy ich przeciwników w el. do LKE

LKE. Znamy rywali polskich drużyn

Raków Częstochowa zna już przeciwnika w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, a także potencjalnego rywala w kolejnej fazie zmagań, natomiast pozostałe polskie ekipy – Lech Poznań, Legia Warszawa i Pogoń Szczecin – dopiero w środę o 13:00 “dołączyły” do europejskiej rywalizacji. Trzej kolejni przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy wzięli udział w losowaniu drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Lech zagra z Żalgirisem Kowno, Legia Warszawa trafiła na Ordabasy Szymkent, a Pogoń Szczecin zmierzy się ze zwycięzcą pary Linfield FC/ KF Vllaznia.

Wyniki losowania drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy

Ścieżka mistrzowska – tutaj trafią na siebie przegrani z drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów:

SP Tre Penne/ Breidablik – NK Olimpija Ljubljana/ Valmiera FC

KÍ Klaksvík/Ferencvárosi TC – Shamrock Rovers FC/ zwycięzca rundy preeliminacyjnej

BK Häcken/The New Saints FC – ŠK Slovan Bratislava (SVK) – FC Swift Hesper (LUX)

Atlètic Club d’Escaldes/ FK Budućnost Podgorica – FK Partizani/ FC BATE Borysów

Hamrun Spartans FC/ Maccabi Haifa FC – FC Astana/ FC Dinamo Tbilisi

FCV Farul Constanța/ FC Sheriff Tiraspol – FC Urartu/ HŠK Zrinjski

FK Žalgiris Vilnius/ FC Struga – finalista rundy preeliminacyjnej

Ballkani/ PFC Ludogorets 1945 – HJK Helsinki/ Larne FC

Ścieżka główna – rywale polskich ekip:

Lech Poznań – Żalgiris Kowno

Rywalem w 2. rundzie eliminacji #UECL będzie FK Kauno Žalgiris ⚔ Pierwszy mecz odbędzie się przy Bułgarskiej 🔵⚪️ pic.twitter.com/LPTmLOlTiu — Lech Poznań (@LechPoznan) June 21, 2023

Ordabasy Szymkent – Legia Warszawa

Ordabasy Szymkent z Kazachstanu rywalem Legii Warszawa w II rundzie eliminacji @europacnfleague. pic.twitter.com/Yi9rrWqMyS — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) June 21, 2023

Linfield FC/ KF Vllaznia – Pogoń Szczecin