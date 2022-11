PressFocus Na zdjęciu: Pablo Fornals

West Ham United bez żadnych problemów pokonał w wyjazdowym meczu FCSB 3:0 i z kompletem punktów wygrał swoją grupę Ligi Konferencji. Zwycięstwo Młotom zapewniły dwa trafienia Fornalsa oraz samobójczy gol Dawy.

West Ham wygrał grupę z kompletem zwycięstw

W ostatnim meczu Młoty pokonały FCSB

Bohaterem spotkania został Fornas, zdobywca dwóch goli

Gładkie zwycięstwo West Ham i pewny awans do 1/8 finału

West Ham United zdominował zmagania w grupie B Ligi Konferencji. Po pięciu kolejkach Młoty prowadziły z kompletem punktów i przed ostatnią serią gier miały zapewniony awans z pierwszego miejsca w tabeli.

West Ham rozpoczął mecz z FCSB w mocno rezerwowym składzie, co raczej dziwić nie może biorąc pod uwagę jakość rywala, a także sytuację w grupie. Pierwsza część spotkania należała zdecydowanie do gości z Premier League, którzy mimo, iż nie forsowali tempa, to przejęli kontrolę w tym pojedynku.

Na pierwszego gola w tym spotkaniu musieliśmy jednak zaczekać aż do 40. minuty. Na listę strzelców wpisał się Fornals, który dał zasłużone prowadzenie drużynie z Premier League. Grę gospodarzy dobrze podsumowuje w tej części gry statystyka oddanych celnych strzałów – zero.

Po zmianie stron West Ham nadal dominował, natomiast gospodarze sami sobie też nie pomagali. W 56. minucie samobójczym trafienie popisał się Dawa, a niecałe dziesięć minut później na listę strzelców wpisał się ponownie Fornals. Mecz ostatecznie skończył się pewnym zwycięstwem Młotów 3:0.

West Ham z kompletem punktów pewnie wygrał grupę B i na wiosnę zagra w 1/8 finału Ligi Konferencji. Drugie miejsce zajął Anderlecht Bruksela.