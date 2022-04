Pressfocus Na zdjęciu: W Norwegii Roma znów przegrała

AS Roma – Bodo/Glimt: typy i kursy na ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. W Norwegii Roma mogła poczuć deja vu. Zespół Jose Mourinho kolejny raz przegrał wyjazdowy mecz z Bodo/Glimt i powoli mistrz Norwegii wyrasta na zmorę Portugalczyka. Wynik 1:2 pozwala jednak wciąż realnie marzyć o awansie do dalszej fazy rozgrywek. Żeby tak się stało, Mourinho musi wreszcie znaleźć sposób na pokonanie Bodo.

AS Roma – Bodo/Glimt, typy i przewidywania

Rzymianie imponują w ostatnim czasie formą ligową, co nie przełożyło się na ich wynik w starciu z mistrzem Norwegii. Na wyjeździe w Bodo zespół znów poległ i musi w rewanżu odrabiać straty. W międzyczasie Roma zagrała w Serie A z Salernitaną i tam też było blisko niespodzianki. Bramki Carlesa Pereza i Chrisa Smallinga w końcówce meczu uratowały zwycięstwo z czerwoną latarnią ligi. Bynajmniej nie był to dobry prognostyk przed rewanżem z Bodo/Glimt. Jedna bramka do odrobienia to z jednej strony nie tak dużo, ale z drugiej strony zawodnicy Mourinho będą musieli pamiętać, że nie wolno im tracić goli.

Bodo wydaje się mieć patent na Rzymian. Kolejny raz wygrało na własnym stadionie z Romą i do rewanżu przystępuje z jednobramkową zaliczką. Piłkarze mistrza Norwegii nie rozegrali meczu idealnego, a i zwycięzca wyłoniony został dopiero w ostatnich wynikach starcia, ale ten rezultat był dla nich niemal wymarzony. Wyraźnie czuć, że ambicja Jose Mourinho została już mocno podrażniona i zmobilizuje on wszystkie siły w Rzymie, żeby tylko wyrwać rywalom awans. Spodziewamy się, że Portugalczyk znajdzie wreszcie patent na Bodo/Glimt i powalczy o odwrócenie losów dwumeczu. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola w meczu.

AS Roma – Bodo/Glimt, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do meczu bez żadnych braków. Wszyscy piłkarze są zdrowi, dzięki czemu trenerzy będą mogli korzystać z całego wachlarza możliwości.

AS Roma – Bodo/Glimt, ostatnie wyniki

Poza meczami Ligi Europy, Rzymianie mogą pochwalić się niemal samymi zwycięstwami. AS Roma na ostatnie pięć meczów odniosła trzy zwycięstwa, jedną porażkę i jeden remis. Porażka to naturalnie mecz z Bodo w Norwegii.

Występujący w czwartek w roli gości piłkarze z Norwegii mają bardzo dobry bilans, który sprowadza się do trzech zwycięstw, remisu i porażki w rewanżowym meczu Ligi Konferencji Europy z AZ Alkmaar. Po dogrywce udało się wówczas doprowadzić do remisu i awansować kosztem Holendrów.

AS Roma – Bodo/Glimt, historia

Dla obu zespołów będzie to czwarte starcie. W poprzednich trzech, dwukrotnie wygrywało Bodo, a raz padł remis. AS Roma czeka wciąż na zwycięstwo z mistrzem Norwegii.

AS Roma – Bodo/Glimt, kursy bukmacherskie

Mimo porażki w pierwszym meczu, faworytem do awansu zdaniem bukmacherów jest AS Roma. Kursy na wygraną Rzymian wynoszą ok. 1.40. Podobnie prezentują się one w przypadku typu na awans. Na zwycięstwo Bodo/Glimt bukmacherzy proponują kursy rzędu nawet 7.35. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Fortuna. Zapewnia on zakład bez ryzyka nawet do 600 zł. Dostęp do bonusu zyskacie z naszym kodem promocyjnym Fortuna GOAL.

AS Roma – Bodo/Glimt, przewidywany skład

AS Roma: Patricio – Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibanez – Oliveira, Cristante, Pellegrini – Mkhitaryan, Abraham, Zalewski

Bodo/Glimt: Haikin – Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo – Vetlesen, Hagen, Saltnes – Koomson, Espejord, Pellegrino

AS Roma – Bodo/Glimt, transmisja

Transmisja spotkania dostępna będzie na antenie Viaplay. Początek spotkania o godzinie 21:00.

