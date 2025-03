Afimico Pululu wciąż na czele klasyfikacji strzelców Ligi Konferencji

Afimico Pululu nie trafił do siatki w dzisiejszym meczu między Cercle Brugge a Jagiellonią Białystok (2:0), ale mimo to pozostał na czele klasyfikacji strzelców Ligi Konferencji. Reprezentant Angoli wyprzedza Armandasa Kucysa czy Marca Guiu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu nie trafił do siatki, a mimo to nadal jest liderem

W czwartkowy wieczór obejrzeliśmy rewanżowe spotkanie między Cercle Brugge a Jagiellonią Białystok w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Mistrz PKO BP Ekstraklasy przyleciał do Belgii ze sporą zaliczką, ponieważ w pierwszym meczu u siebie wygrał 3:0. Dzisiejszy pojedynek był jednak zupełnie inny i to drużyna z Brugii dominowała na boisku, ostatecznie pokonując zespół Dumy Podlasia 2:0. To oznacza, że w dwumeczu padł wynik 3:2 dla podopiecznych Adriana Siemieńca, którzy zagrają w ćwierćfinale turnieju.

Afimico Pululu, gwiazdor Jagiellonii Białystok, tym razem nie był tak skuteczny jak przed tygodniem, gdy zdobył 2 bramki, z czego jedną wyjątkowej urody. Dzisiaj wieczorem reprezentant Angoli nie trafił do siatki, ale mimo to pozostał liderem klasyfikacji strzelców Ligi Konferencji. 25-letni napastnik ma na swoim koncie 8 goli, dzięki czemu wyprzedza takich zawodników jak Armandas Kucys z NK Celje (6 bramek), Marc Guiu z Chelsea (6 goli), Dion Beljo z Rapidu Wiedeń (5 bramek) czy Christopher Nkunku z Chelsea (5 goli).

Warto dodać, że wysoko w tym zestawieniu są także Krzysztof Piątek (5 bramek) oraz Jesus Imaz (4 gole). Jednak nadmieńmy, iż Basaksehir Stambuł odpadł już z europejskich rozgrywek, więc 29-letni Polak niestety nie będzie miał okazji poprawić swojego dorobku.

Najlepsi strzelcy Ligi Konferencji 2024/2025

# Zawodnik Klub Liczba goli 1. Afimico Pululu Jagiellonia Białystok 8 2. Armandas Kucys NK Celje 6 3. Marc Guiu Chelsea FC 6 4. Dion Beljo Rapid Wiedeń 5 4. Christopher Nkunku Chelsea FC 5

*Stan na 13.03.2025, godz. 23:45