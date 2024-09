Wisła Kraków z “ulgą” od UEFA. Kara została zmniejszona

Na zdjęciu: Wisła Kraków - KF Llapi

Wisła Kraków potraktowana nieco bardziej łaskawie

Chociaż przygoda Wisły Kraków z europejskimi rozgrywkami zakończyła się już jakiś czas temu, kwestie prawne nadal nie zostały w pełni uregulowane. Jednak tym razem UEFA ma dla Białej Gwiazdy pozytywne wieści. Jak poinformował klub w oficjalnym komunikacie, “Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA częściowo przychyla się do odwołania Wisły Kraków w sprawie kary nałożonej na klub po meczu I rundy eliminacji Ligi Europy z KF Llapi”.

– Kara w wysokości 8000 euro za blokowanie przez kibiców wyjść ewakuacyjnych została utrzymana, natomiast zmniejszeniu uległa kara za użycie środków pirotechnicznych. Wynosi ona teraz 39 000 euro (pierwotnie 50 000 euro) – tak brzmi dalsza część komunikatu. Tym samym Wisła Kraków “zaoszczędziła” 11 tysięcy euro, a więc około 47 tysięcy złotych.

Klub z Reymonta po spotkaniu z Rapidem otrzymał karę w wys. ośmiu tysięcy euro (ok. 34 tys. zł) za blokowanie wyjść ewakuacyjnych, natomiast po meczu ze Spartakiem w wys. ok 40 tys. euro (ok. 175 tys. zł) za użycie materiałów pirotechnicznych. Niewykluczone, że i w tych przypadkach UEFA zmieni swoją decyzję na korzyść Wisły. Jednak skoro pojedynek z Llapi odbył się dwa miesiące temu, to na werdykt ws. kolejnych potyczek zapewne jeszcze trochę poczekamy.